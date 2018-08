Termine für offene Beta von Battlefield 5 und CoD

Sowohl Battlefield 5 als auch Call of Duty: Black Ops 4 lassen sich im September kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Battlefield 5 schickt den Spieler wieder in das Chaos des Zweiten Weltkriegs. © ea.com

Mit Battlefield 5 und Call of Duty: Black Ops 4 ( hier auf Gamesplanet vorbestellen ) erscheinen Mitte Oktober wieder zwei neue Ableger der beliebten Ego-Shooter-Serien. Wer beide Spiele vor der Veröffentlichung ausprobieren möchte, erhält mit der offenen Beta zu Battlefield 5 und CoD: Black Ops 4 die Möglichkeit dazu. Die offene Beta zu Battlefield 5 auf PC, PS4 und Xbox One soll am dem 6. September starten. Vorbesteller und Abonnenten von EA Access, Origin Access und Origin Access Premier dürfen schon zwei Tage früher loslegen. Vorab heruntergeladen werden kann die Beta ab dem 3. September. Die Probierversion umfasst die Karten Rotterdam und Arktischer Fjord sowie die beiden Spielmodi Grand Operations und Eroberung.

Die offene Beta zu Black Ops 4 startet für Vorbesteller auf PS4 schon am 10. September. Auf dem PC und der Xbox One können Vorbesteller ab dem 14. September dazustoßen. Ohne Vorbestellung lässt sich die Beta einen Tag später ausprobieren. Die Beta zu Call of Duty: Black Ops 4 umfasst den Blackout getauften Battle-Royale-Modus, der allein, zu zweit oder als Team mit vier Mitspielern bestritten werden kann. Im Gegensatz zu den CoD-Ablegern früherer Jahre wird Black Ops 4 keine klassische Kampagne für Einzelspieler enthalten. Stattdessen soll es eine Reihe an Solo-Missionen geben, die sich auf die einzelnen Klassen des Spiels konzentrieren.

