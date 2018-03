Telekom verschenkt 300 MB Datenvolumen

Die Telekom schenkt allen Kunden bis Juli jeden Monat 300 Megabyte zusätzliches Datenvolumen. So erhalten Sie das Geschenk.

Vergrößern Nutzer der MagentaService App erhalten Datenvolumen geschenkt. © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom schenkt ihren Mobilfunkkunden ein zusätzliches monatliches Datenvolumen von 300 Megabyte. Über nur 300 MB können mobile Vielsurfer wahrscheinlich nur lächeln, aber für einige Nutzer könnte das Angebot durchaus interessant sein. Das Angebot selbst gilt noch bis zum 31. Juli 2018 und ist mit einigen Bedingungen verknüpft. Die wichtigste Bedingung: Es muss die MagentaSERVICE App verwendet werden, die hier für iOS und hier für Android erhältlich ist.

Und so gelangen Sie an das kostenlose 300 MB zusätzliche monatliche Datenvolumen:

1) Wenn Sie einen Telekom Mobilfunk-Vertrag mit Mindestvertragslaufzeit haben, der Datenvolumen zum Surfen beinhaltet, können Sie mitmachen. Ausgenommen sind Business Tarife, reine Datentarife, CombiCards und Family Cards.

2) Laden Sie die MagentaSERVICE App ( hier für iOS und hier für Android ) auf Ihr Smartphone herunter. Loggen Sie sich in der App mit ihrem Telekom-Login ein. Sie finden das Datengeschenk in der App direkt auf der Startseite und im Hauptmenü unter "Verbrauch & Kosten". Nachdem Sie das Geschenk abgerufen haben, wird Ihnen der zusätzliche Datenpass mit 300 MB automatisch gebucht. Sie werden darüber per SMS informiert.

3) Das Extra-Datenvolumen ist immer bis zum Monatsende gültig. Wenn Sie die 300 MB vor Ende des Monats verbraucht haben, versurfen Sie anschließend das Inklusivvolumen Ihres Vertrags. Sie können sich ein Datengeschenk pro Monat bis zum Ende der Aktion am 31. Juli 2018 in der App abholen.

