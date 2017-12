Telekom Mega Deal: Kino-Gutschein für alle Kunden

Die Telekom schenkt ihren Kunden, solange der Vorrat reicht, einen Gutschein für eine 2D-Vorstellung in einem Kino ihrer Wahl.

Vergrößern Die Telekom schenkt Kunden einen Gutschein für einen 2D-Film. © telekom-dienste.de

Die Deutsche Telekom schenkt allen Kunden einen Kino-Gutschein . Der Deal umfasst einen Gutschein für eine 2D-Vorstellung in einem Kino nach Wahl. Deutschlandweit nehmen 250 Kinos teil, darunter die Kinoketten CinemaxX, Cineplex, UCI und Kinopolis. In den ebenfalls in vielen Städten vertretenen Cinestar-Kinos können die Gutscheine jedoch nicht eingelöst werden. Entsprechend kann die Anreise zu einem teilnehmenden Kino schon etwas Zeit in Anspruch nehmen. Per Suchmaske lässt sich das nächste Kino aufspüren, bei dem der Gutschein gültig ist.

Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht und erfordert einen Kundenvertrag bei der Telekom. Aktiviert wird der Gutschein via Telekom-App, zum Empfänger kommt er dann per E-Mail. Der Link zur Mega-Deal-App kann per QR-Code aufgerufen werden. Der einmal aktivierte Gutschein ist ausgedruckt dann für eine Kinovorstellung in 2D bis zum 31.12.2020 gültig. Für welchen Film der Gutschein eingelöst wird, bleibt dem Kunden überlassen. Aktuell laufen beispielsweise Star Wars: Die letzten Jedi , Mord im Orient-Express, Fack ju Göhte 3, Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us, Thor: Tag der Entscheidung oder Jigsaw in deutschen Kinos.

