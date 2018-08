Telekom: 100-Mbit/s-Internet für 405.000 Haushalte

Die Telekom verdoppelt in Fördergebieten die Surfgeschwindigkeit auf 100 Mbit/s. Davon profitieren zigtausend Haushalte.

Vergrößern 405.000 weitere Haushalte können nun mit bis zu 100 Mbit/s das Internet nutzen © Telekom

Die Deutsche Telekom verdoppelt in bisherigen Fördergebieten das Internet-Tempo von bis maximal 50 Megabit pro Sekunde auf nun 100 Megabit pro Sekunde. Beim Upload steigt die Geschwindigkeit von bisher 10 auf 40 Mbit/s. Bisher durften in diesen Fördergebieten nur Anschlüsse ohne Vectoring und damit mit maximal 50 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upstream angeboten werden. Die Einschränkung entfällt. Für über 260.000 Haushalte in den letzten Wochen und über eine Million Haushalte bisher insgesamt.



Die Telekom betont, dass für die Umrüstung keinerlei Baumaßnahmen erforderlich seien und die Gemeinden keinen Cent zahlen müssen. Das Tempo verdopple sich durch einen Kartentausch in den Verteilerkästen am Straßenrand. Die Kosten trage dabei komplett die Deutsche Telekom. Über telekom.de/schneller kann überprüft werden, ob man von der Maßnahme profitiert.

Tarifrechner: Hier finden Sie DSL-Anbieter vor Ort



Hier alle Kommunen, in denen sich Haushalte befinden, bei denen die maximale Surfgeschwindigkeit verdoppelt wurde (Hinweis: Die Liste ist sehr, sehr lang. Nutzen Sie die "Auf der Seite"-Suchenfunktion ihres Browsers):



Aachen, Aachen-Kornelimünster, Aarbergen, Abberode, Abenberg, Abenberg-Wassermungenau, Abensberg, Achern, Achim, Achterwehr, Adelebsen, Adelsdorf, Adelsheim, Adelshofen, Adenau, Adlkofen, Adorf, Aerzen, Affing, Aglasterhausen, Ahaus, Ahlbeck, Ahnatal, Ahorn, Ahrensburg, Aichach, Aichstetten, Aidenbach, Aindling, Aitrang, Albersdorf, Albersweiler, Albstadt-Ebingen, Albstadt-Laufen, Albstadt-Tailfingen, Alfeld, Alfhausen, Allershausen, Allstedt, Alpen, Alpirsbach, Alsleben Saale, Alt Zachun, Alt Zeschdorf, Altdöbern, Altdorf, Altdorf-Pfettrach, Altenau, Altenbeken, Altenberg, Altenbrak, Altenburg, Altendorf, Altengrabow, Altenhof, Altenkirchen, Altenstadt, Altenthann, Altentreptow, Altertheim, Altfraunhofen, Althegnenberg, Altkünkendorf, Altlandsberg, Altmannstein, Altmannstein-Pondorf, Altomünster, Altötting, Altshausen, Altusried, Altwarp, Alzenau i UFr, Am Mellensee, Amberg, Amerang, Amorbach, Ampfing, Angelburg, Anger, Angermünde, Anhausen, Ankershagen, Anklam, Ankum, Annaburg, Annweiler, Anröchte, Ansbach, Ansbach-Katterbach, Antweiler, Apen, Apolda, Appenweier, Arensdorf-Steinhöfel, Arenshausen, Argenbühl, Arnbruck, Arnsberg-Oeventrop, Arnsdorf, Arnstein, Arnstorf, Artern Unstrut, Arzberg, Asbach, Aschaffenburg, Aschau, Aschau-Sachrang, Ascheberg, Aschersleben, Attendorn, Attenkirchen, Attenweiler, Au, Aub, Aue, Auengrund, Auerbach, Auetal-Bernsen, Auetal-Hattendorf, Aufhausen, Augsburg, Augustusburg, Aulendorf, Auma, Aumühle, Aurach, Ausleben, Aying, Babenhausen, Bachhagel, Backnang, Bad Abbach, Bad Aibling, Bad Arolsen, Bad Arolsen-Landau, Bad Bentheim-Gildehaus, Bad Bergzabern, Bad Berleburg, Bad Berleburg-Girkhausen, Bad Berleburg-Schwarzenau, Bad Berneck, Bad Bevensen, Bad Bibra, Bad Birnbach, Bad Bocklet, Bad Bodenteich, Bad Bramstedt, Bad Brückenau, Bad Buchau, Bad Camberg, Bad Doberan, Bad Düben, Bad Dürkheim, Bad Dürrenberg, Bad Elster, Bad Endbach-Hartenrod, Bad Endorf, Bad Feilnbach, Bad Frankenhausen, Bad Freienwalde, Bad Friedrichshall, Bad Füssing-Aigen, Bad Griesbach, Bad Harzburg, Bad Heilbrunn, Bad Herrenalb, Bad Hersfeld, Bad Hindelang, Bad Höhenstadt, Bad Homburg, Bad Honnef, Bad Kissingen, Bad Kleinen, Bad Kohlgrub, Bad König, Bad Königshofen i Grabfeld, Bad Kösen, Bad Kreuznach, Bad Laasphe, Bad Lausick, Bad Liebenstein, Bad Liebenwerda, Bad Lippspringe, Bad Marienberg, Bad Mergentheim, Bad Münder, Bad Münstereifel, Bad Muskau, Bad Nenndorf, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Neustadt a d Saale, Bad Oeynhausen, Bad Oldesloe, Bad Pyrmont, Bad Pyrmont-Kleinenberg, Bad Rappenau-Obergimpern, Bad Rehburg, Bad Reichenhall, Bad Sachsa, Bad Salzschlirf, Bad Salzuflen, Bad Salzungen, Bad Schandau, Bad Schmiedeberg, Bad Schönborn, Bad Schussenried, Bad Schwalbach, Bad Segeberg, Bad Sobernheim, Bad Staffelstein, Bad Steben, Bad Tölz, Bad Urach, Bad Vilbel, Bad Waldsee, Bad Wildungen, Bad Wilsnack, Bad Wimpfen, Bad Windsheim, Bad Wörishofen, Bad Wünnenberg, Bad Wünnenberg-Haaren, Bad Wurzach, Baddeckenstedt, Baden-Baden, Baesweiler, Bagenz, Baiersbronn-Schwarzenberg, Baiersdorf, Balingen, Ballenstedt, Balve, Bamberg, Barderup, Bärenklau, Barleben, Barmstedt, Bärnau, Barntrup, Barth, Bassum, Basthorst, Battenberg, Baumgarten, Baunach, Bautzen, Bayerbach, Bayerisch Eisenstein, Bayreuth, Bayrischzell, Bebra, Bechhofen, Beckingen, Beckingen-Reimsbach, Beckum, Bedburg, Beelitz, Beenz, Beerfelde-Steinhöfel, Beeskow, Beilngries, Beilstein, Beimerstetten, Belgern, Belm, Belzig, Belzig-Dippmannsdorf, Benediktbeuern, Bennin, Bensberg, Bensheim, Beratzhausen, Berching, Berching-Holnstein, Berchtesgaden, Berg, Berga Elster, Berge, Bergen, Bergen auf Rügen, Bergisch Gladbach, Bergkirchen, Berlin, Bernau bei Berlin, Bernbeuren, Bernburg Saale, Bernitt, Bernkastel-Kues, Bernried, Bernsdorf, Bernstadt a d Eigen, Bersenbrück, Beselich, Besigheim, Bessenbach, Bestensee, Bestwig, Bettenhausen, Betzdorf, Betzenstein, Beuron, Biberach, Biblis, Bickendorf, Bidingen, Biebertal, Biedenkopf, Biederitz, Bielefeld, Bienenbüttel, Biesenthal, Billigheim, Billigheim-Ingenheim, Bindlach, Binz, Birkenfeld, Birkenwerder, Birresborn, Birstein, Bischoffen, Bischofsgrün, Bischofsheim, Bischofsmais, Bischofswerda, Bissendorf, Bitburg, Bitterfeld, Blankenburg Harz, Blankenheim, Blankenheim-Ahrhütte, Blaubeuren, Blaustein, Bleialf, Bleicherode, Blomberg, Blomberg-Großenmarpe, Blowatz, Blumberg, Blumenhagen, Bobenheim-Roxheim, Bobingen, Böblingen, Bocholt, Bochum, Bockenem, Bodenburg, Bodenheim, Bodenkirchen, Bodenmais, Bodenwerder, Bodenwöhr, Bogen, Boitzenburg-Boitzenburger Land, Boizenburg, Bollendorf, Bönen, Bonn, Bonndorf, Boppard, Borgholzhausen, Borkenfriede, Borkheide, Borkum, Borna Stadt, Börnicke, Borrentin, Bous, Bovenden-Lenglern, Bovenden-Reyershausen, Boxberg, Brackenheim, Bramsche-Engter, Brandenburg an der Havel, Brandis, Brannenburg, Braunfels, Braunlage, Bräunlingen, Braunsbach, Braunschweig, Breddin, Bredenfelde, Bredereiche, Bredstedt, Breidenbach, Breitbrunn, Breitenberg, Breitenbrunn, Breitscheid, Bremen, Bremerhaven, Brennberg, Bretten, Bretzfeld, Briesen, Brieskow-Finkenheerd, Briesnig, Broderstorf, Brohl-Lützing, Bruchmühlbach-Miesau, Bruchsal, Brück, Bruckberg, Bruckmühl, Brühl, Brüssow, Buch, Buchbach, Buchen, Buchenberg, Büchenbeuren, Buchloe, Bückeburg, Buckow, Büdesheim, Büdingen, Büdingen-Eckartshausen, Bühl, Bunde, Bundenthal, Burbach, Büren, Büren-Wewelsburg, Burg Spreewald, Burgau, Burgbernheim, Burgbrohl, Burgdorf, Burgebrach, Burghammer, Burghaslach, Burghausen, Burgheim, Burgkirchen, Burgkunstadt, Burglengenfeld, Burgoberbach, Burgpreppach, Burgstädt, Burgthann, Burgwald, Burgwedel, Burgwedel-Fuhrberg, Burgwindheim, Burkardroth, Burkau, Burladingen, Burow, Burscheid, Burtenbach, Buseck, Buttenheim, Buttenwiesen, Bütthard, Butzbach, Bützow, Buxtehude, Cadenberge, Cadolzburg, Calau, Calden-Westuffeln, Cambs, Carlow, Carpin, Castrop-Rauxel, Cham, Chemnitz, Chieming, Chorin, Christiansholm, Clausthal-Zellerfeld, Coburg, Cochem, Cölbe-Schönstadt, Colbitz, Collenberg, Colmberg, Coppenbrügge, Coppenbrügge-Bisperode, Coswig Anhalt, Cottbus, Crailsheim, Creglingen, Creußen, Creuzburg, Crimmitschau, Crinitz, Cumlosen, Cuxhaven-Altenbruch, Daaden, Dachau, Dachsbach, Dahlen, Dahme, Dahn, Dambeck, Damme, Dannenwalde-Gumtow, Dargun, Darmstadt, Dasing, Dassel, Datteln, Daun, Dautphetal-Friedensdorf, Dautphetal-Mornshausen, Deggendorf, Deggenhausertal, Deggingen, Deining, Deißlingen, Delbrück, Delitzsch, Delligsen, Delmenhorst, Demmin, Denkendorf, Dentlein, Denzlingen, Dergenthin, Dermbach, Dessow, Detmold, Dettelbach, Dettum, Dieburg, Diedenshausen, Diemelsee, Diepholz, Dierdorf, Dießen, Dietenheim, Dietenhofen, Dietersburg-Baumgarten, Dietmannsried, Dietramszell, Dietzhölztal, Diez, Dillenburg, Dingelstädt, Dingolfing, Dinkelsbühl, Dinkelscherben, Dirlewang, Dirmstein, Dischingen, Dissen, Ditzingen, Döbeln, Doberlug-Kirchhain, Döbern, Dollenchen, Dollnstein, Dömitz, Donaueschingen, Donaustauf, Donauwörth, Donnersdorf, Dörentrup, Dorfen, Dornburg, Dornhan, Dörpen, Dörpstedt, Dorsten, Dortmund, Dörzbach, Dötlingen-Brettorf, Drahnsdorf, Dranse, Dransfeld, Drebber, Drebkau, Dreileben, Drense, Dresden, Driedorf, Drochtersen-Assel, Drolshagen-Bleche, Drönnewitz, Dudeldorf, Duderstadt, Duisburg, Dülmen, Dümmer, Dunningen, Düren, Durmersheim, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Dürrwangen, Düsseldorf, Ebeleben, Eberbach, Ebergötzen, Ebermannstadt, Ebern, Ebersbrunn, Ebersburg, Eberswalde, Ebrach, Ebsdorfergrund, Ebstorf, Eching, Echzell, Eckartsberga, Eckental, Eckernförde, Edemissen, Edenkoben, Edertal, Edewecht-Friedrichsfehn, Egeln, Egesheim, Eggenfelden, Eggstätt, Eging, Egling, Egloffstein, Ehekirchen, Ehingen, Ehningen, Ehrenfriedersdorf, Ehringshausen, Ehringshausen-Katzenfurt, Eibelstadt, Eibenstock, Eich, Eichenbarleben, Eichenbühl-Riedern, Eichendorf, Eichendorf-Aufhausen, Eichstätt, Eichstetten, Eigeltingen, Eilenburg, Eisenberg, Eisenhüttenstadt, Eisfeld, Eitorf, Elbingerode Harz, Eldena, Ellrich, Ellwangen, Elmenhorst, Elmshorn, Elmstein, Elsendorf, Elsterberg, Elsterwerda, Elstra, Eltmann, Elxleben, Elzach, Emden Stadt, Emmelshausen, Emmendingen, Emmerich am Rhein, Emmerthal, Emmingen-Liptingen, Emskirchen, Emstek, Emtmannsberg, Endingen, Engelskirchen, Engen, Ennepetal, Ennigerloh, Epfendorf, Eppendorf, Eppingen, Eppstein, Erbach, Erbendorf, Erding, Erfde, Erftstadt, Erfurt, Ergersheim, Ergoldsbach, Ering, Erkelenz, Erkheim, Erkner, Erlangen, Ermstedt, Erndtebrück, Erolzheim, Ershausen, Erwitte, Eschau, Eschede, Eschenbach, Eschenburg, Eschershausen, Eschwege, Eschweiler, Eslarn, Eslohe, Espelkamp-Gestringen, Esselbach, Essen, Essing, Estenfeld, Esterwegen, Estorf, Ettenstatt, Ettlingen, Euerbach, Euerdorf, Eurasburg, Euskirchen, Euskirchen-Flamersheim, Eußenheim-Hundsbach, Eutin, Everswinkel, Extertal, Fahrenbach, Fahrland, Falkenberg, Falkenberg Elster, Falkenhagen, Falkensee, Falkenstein, Falkenstein Harz-Ermsleben, Faulbach, Fehmarn-Westfehmarn, Fehrbellin, Feldafing, Feldberg, Feldkirchen, Feldkirchen-Westerham, Fellheim, Fensterbach, Ferdinandshof, Fermerswalde-Herzberg, Feucht, Feuchtwangen, Fichtelberg, Finnentrop-Rönkhausen, Finnentrop-Serkenrode, Finowfurt, Finsterwalde, Fischach, Fischbach, Fischbachau, Fischbachtal, Fischen, Flachslanden, Fladungen, Flammersfeld, Fleckeby, Flensburg, Flintbek, Flöha, Flörsheim, Floß, Fluorn-Winzeln, Forbach, Forchheim, Forchtenberg, Forst Lausitz, Forstern, Frammersbach, Frankenberg, Frankenhardt, Frankenstein, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt am Main, Frankfurt-Bergen-Enkheim, Frauenau, Frechen, Fredenbeck, Fredersdorf-Vogelsdorf, Freiamt, Freiberg, Freiburg im Breisgau, Freiburg-Tiengen, Freienwill, Freigericht, Freihung, Freilassing, Freinsheim, Freising, Fremdingen, Frensdorf, Freren, Fretzdorf, Freudenberg, Freudenberg-Boxtal, Freyburg Unstrut, Freyenstein, Freystadt, Freystadt-Burggriesbach, Freyung, Fridolfing, Friedberg, Friedenfels, Friedersdorf, Friedland, Friedrichroda, Friedrichsbrunn, Friedrichshafen, Friedrichstadt, Friedrichswalde, Friedrichswerth, Friesack, Friesenried, Friesoythe, Friesoythe-Gehlenberg, Fritzlar, Fronhausen, Frontenhausen, Frose, Fuchstal, Fulda, Fünfeichen, Fürstenau, Fürstenberg, Fürstenfeldbruck, Fürstenwalde Spree, Fürstenzell, Furth, Fürth, Füssen, Gablingen, Gadebusch, Gaimersheim, Galenbeck, Gammelsdorf, Gammertingen, Gangkofen, Gangkofen-Kollbach, Garbsen, Garching, Garmisch-Partenkirchen, Gars, Gartz, Garz Rügen, Gatersleben, Gau-Algesheim, Gaukönigshofen, Gechingen, Gedern, Geeste, Geeste-Groß Hesepe, Geesthacht, Gefell, Gefrees, Geilenkirchen, Geisa, Geiselhöring, Geiselwind, Geisenfeld, Geisenhausen, Gelbensande, Geldern, Gelnhausen, Geltendorf, Gemünden, Genthin, Georgenberg, Georgensgmünd, Georgenthal, Gera, Gerabronn, Geratskirchen, Gerbstedt, Gerchsheim, Geringswalde, Gernrode, Gernsbach, Gernsheim, Geroda, Geroldshausen, Gerolsbach, Gerolstein, Gerolzhofen, Gersfeld, Gerstungen, Gerswalde, Gerzen, Gesees, Geseke, Geslau, Gessertshausen, Gevelsberg, Giebelstadt, Gieboldehausen, Gielde, Gießen, Gilching, Gingst, Gladenbach, Glan-Münchweiler, Glasin, Glaubitz, Glauburg, Glauchau, Gleichen-Bremke, Gleichen-Rittmarshausen, Glienicke, Globig-Bleddin, Glonn, Glött, Glöwen-Plattenburg, Glücksburg, Gnoien, Göhren, Goldbach, Goldbeck, Gollin, Gollmitz-Calau, Golßen, Golzow, Gomadingen, Gommern, Gondershausen, Göppingen, Görisried, Göritz, Görlitz, Görzke, Gosheim, Goslar, Gossa, Gössenheim, Gößweinstein, Gotha, Göttingen, Goyatz, Grabenstätt, Grabow, Grafenau, Gräfenberg, Gräfendorf, Gräfenhainichen, Grafenhausen, Gräfenroda, Gräfenthal, Grafenwöhr, Grafing, Grafrath, Grainet, Grambow, Gramzow, Gransee, Grasberg, Grassau, Greding, Grefrath, Greifenstein-Beilstein, Greifenstein-Nenderoth, Greifenstein-Ulm, Greiffenberg, Greifswald, Greiz, Grenzach-Wyhlen, Greußen, Greven, Grevenbroich, Grevesmühlen, Griesheim, Grimma, Gröbers, Groitzsch, Gröningen, Groß Behnitz, Groß Bisdorf, Groß Bützin, Groß Kreutz, Groß Oßnig, Groß Plasten, Groß Schönebeck, Großaitingen, Großbeeren, Großbreitenbach, Großdubrau, Großenehrich, Großenkneten, Großenwiehe, Großhabersdorf, Großharthau, Großhartmannsdorf, Großheide, Großmehring, Großostheim, Großpostwitz, Großräschen, Großröhrsdorf, Großrosseln, Großschirma, Großschönau, Großsteinhausen, Groß-Umstadt, Großwechsungen, Großwenkheim, Grub, Grünberg, Grünenbach, Grunow, Grünsfeld, Grünstadt, Guben, Gudensberg, Gühlen-Glienicke, Gülze, Gummersbach, Gumtow, Gundelsheim, Guntersblum, Günzburg, Gunzenhausen, Gunzenhausen-Cronheim, Güsten, Güstrow, Gutach-Bleibach, Gütersloh-Friedrichsdorf, Guttau, Haag, Haarbach, Hachenburg, Hadamar, Hadmersleben, Hagen, Hagenbach, Hagenow, Hagenwerder, Hahnbach, Hahnstätten, Haidmühle, Haiger, Haigerloch, Haimhausen, Hainichen, Haiterbach, Halberstadt, Haldensleben, Halfing, Hallbergmoos, Halle, Hallschlag, Haltern am See, Halver, Hamburg, Hameln, Hamm, Hamm-Rhynern, Hamm-Uentrop, Hanau, Handewitt, Hanerau-Hademarschen, Hangelsberg, Hankensbüttel, Hann. Münden, Hannover, Hardegsen, Hardheim, Haren, Harpstedt, Harra, Harsefeld, Harsewinkel, Hartenstein, Hartha, Hasbergen, Haselünne, Haslach, Hasselfelde, Haßfurt, Haßleben-Boitzenburger Land, Haßmersheim, Hattorf, Haundorf, Hausen, Hausham, Hauzenberg, Havixbeck, Hayn Harz, Hechingen, Heckelberg-Brunow, Hedersleben, Heide, Heideck, Heidelberg, Heiden, Heidenheim, Heigenbrücken, Heilbronn, Heiligenberg, Heiligengrabe, Heiligenhafen, Heiligenhaus, Heiligenstadt Heilbad, Heiligenstadt i OFr, Heilsbronn, Heimbach, Heimbuchenthal, Heinsberg, Heinsberg-Randerath, Helbra, Heldrungen, Hellenthal, Hellenthal-Rescheid, Helmbrechts, Hemau, Hemer, Hemeringen, Hengersberg, Henneberg, Hennef, Hennef-Uckerath, Hennickendorf, Hennigsdorf, Henningen, Henstedt-Ulzburg, Herbolzheim, Herborn, Herbstein, Herford, Heringen Helme, Heringsdorf, Hermeskeil, Hermsdorf, Heroldsbach, Herrenberg, Herrsching, Hersbruck, Herscheid, Herxheim, Herzberg, Herzberg Elster, Herzebrock-Clarholz, Herzfelde, Herzogenaurach, Herzsprung, Heßdorf, Hessen, Hessisch Lichtenau, Hessisch Oldendorf, Hettstedt, Hetzdorf-Uckerland, Hetzerath, Heudeber, Heusenstamm, Heuthen, Hilchenbach, Hildburghausen, Hilders, Hildesheim, Hilgertshausen-Tandern, Hille, Hillerse, Hillesheim, Hilpoltstein, Hilzingen, Himmelpfort, Himmelpforten, Hinterhermsdorf, Hintersee, Hirschaid, Hirschau, Hirschfeld, Hirschfelde, Hirschhorn, Hirschstein-Heyda, Hochdorf, Hochheim, Höchst, Höchstadt, Höchstädt, Höckendorf, Hockenheim, Hof, Hofbieber-Schwarzbach, Hofheim, Hofheim-Wallau, Hofkirchen, Hohburg, Hohenahr, Hohenau, Hohenfelde, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenmölsen, Hohenpeißenberg, Hohenseefeld, Hohenstein-Ernstthal, Hohenthann, Hohenwart, Hohne, Hohnstein, Hohnstorf, Holdorf, Holle, Hollfeld, Holm-Seppensen, Holsthum, Holthusen, Holzappel, Holzdorf, Holzgünz, Holzkirchen, Holzminden, Holzminden-Neuhaus, Hopsten-Schale, Horb, Horb-Altheim, Horb-Dettingen, Horb-Mühringen, Horgenzell, Horhausen, Horka, Hornbach, Horn-Bad Meinberg, Hornberg, Horsmar, Horst, Hörstel, Hosenfeld, Hövelhof, Hövelhof-Espeln, Höxter, Hoyerswerda, Hückelhoven, Hude, Hude-Wüsting, Hüffenhardt, Huglfing, Hüllhorst, Hünfeld, Hünfelden, Hungen, Hünxe, Hürtgenwald, Husby, Husum, Hutthurm, Huy-Badersleben, Huy-Dingelstedt, Ibbenbüren, Ichenhausen, Icking, Idar-Oberstein, Iden, Idstein, Iffezheim, Ihlienworth, Ihlow-Riepe, Ihringen, Ilfeld, Illertissen, Illschwang, Ilsede, Ilsenburg, Ilshofen, Immendingen, Immenstaad, Immenstadt, Inchenhofen, Ingolstadt, Ingolstadt-Zuchering, Inning, Iphofen, Ippesheim, Ipsheim, Irrel, Irrhausen, Isen, Isenbüttel, Iserlohn, Iserlohn-Letmathe, Isny-Eisenbach, Isselburg, Issum, Jachenau, Jacobsdorf, Jakobshagen-Boitzenburger Land, Jänschwalde, Jembke, Jena, Jessen Elster, Jesteburg, Jestetten, Jettingen-Scheppach, Jever, Joachimsthal, Jocketa, Johanniskirchen, Jübek, Jülich, Jungingen, Jünkerath, Jürgenstorf, Jüterbog, Kahl, Kahla, Kaisersbach, Kaisersesch, Kaiserslautern, Kalefeld, Kalkar, Kalkhorst, Kall, Kalletal, Kallmünz, Kaltenkirchen, Kaltennordheim, Kamenz, Kamp-Bornhofen, Kandel, Kappeln, Kappelrodeck, Karbow-Vietlübbe, Karlshagen, Karlshuld, Karlsruhe, Karlstadt, Karlstadt-Wiesenfeld, Karstädt, Karwesee, Kasendorf-Azendorf, Kassel, Kastl, Katlenburg, Katzenelnbogen, Kaub, Kaufbeuren, Kavelstorf, Kefenrod, Kehl-Bodersweier, Kehl-Goldscheuer, Kelberg, Kelheim, Kelkheim, Kell am See, Kemberg, Kemnath, Kemnitz, Kempen, Kempten (Allgäu), Kenzingen, Kerken, Kerkwitz, Kerpen-Buir, Ketzin, Kevelaer, Kiel, Kienberg, Kindelbrück, Kinding, Kinsau, Kipfenberg, Kipsdorf-Altenberg, Kirchanschöring, Kirchardt, Kirchberg, Kirchdorf, Kirchenlamitz, Kirchenthumbach, Kirchgellersen, Kirchhain, Kirchheim, Kirchheimbolanden, Kirchhundem, Kirchlauter, Kirchroth, Kirchseeon, Kirchzarten, Kirschau, Kissing, Kißlegg, Kist, Kitzingen, Kleeth, Klein Berßen, Kleinich, Kleinlangheim, Kleinwelka, Kleptow, Klettenberg, Kleve, Klingenberg, Klingenthal, Klöden, Klötze Altmark, Klütz, Knetzgau, Koblenz, Kochel, Kodersdorf, Kohlberg, Kolitzheim, Kölleda, Kollmar, Köln, Köln-Porz, Kölschhausen, Komptendorf, Köngernheim, Königheim-Brehmen, Königs Wusterhausen, Königsberg, Königsbronn, Königsbrück, Königsfeld, Königsmoos, Königstein, Königswartha, Königswinter, Königswinter-Oberpleis, Könitz, Könnern, Konradsreuth, Konz, Konzell, Kordel, Körperich, Koserow, Kößlarn, Köthen Anhalt, Kötzting, Krackow, Kraftsdorf, Krakow, Kranenburg, Krauchenwies, Krautheim, Krefeld, Kreischa, Kremmen, Krempe, Krensitz, Kreßberg, Kreuth, Kreuzau, Kreuztal, Kriegsfeld, Krien, Krieschow, Kritzkow, Kronach, Kröpelin, Kropp, Kroppach, Kropstädt, Kröslin, Krumbach, Krün, Kuhfelde, Kühlungsborn, Kühren, Kulmbach, Külsheim, Kunrau, Kunreuth, Künzelsau, Küps, Kürten, Kürten-Dürscheid, Küstriner Vorland, Kutenholz, Kyllburg, Kyritz, Laaber, Laatzen, Ladbergen, Ladenburg, Laer, Lage, Lahntal, Lahr, Lalendorf, Lalling, Lam, Lambrecht, Lamerdingen, Lampertheim, Landau, Landsberg, Landscheid, Landshut, Landstuhl, Langballig, Langen, Langenburg, Langenfeld, Langenneufnach, Langenselbold, Langenwetzendorf, Langenzenn, Langerwehe, Langgöns-Niederkleen, Langquaid, Lanz, Lassan, Lathen, Laubach, Laucha a d Unstrut, Lauchhammer, Lauda-Königshofen, Lauenau, Lauenburg, Lauenstein, Laufach, Laufen, Lauffen, Laupheim, Lauschütz, Lauta, Lauterbach, Lauterhofen, Lautertal, Lebus, Lebusa, Leck, Leer, Leezen, Lehrberg, Lehre-Wendhausen, Lehrte, Leiblfing, Leichlingen, Leidenborn, Leinburg, Leinefelde, Leipzig, Leisnig, Lemgo, Lemgo-Kirchheide, Lengenfeld, Lengerich, Lenggries, Lennestadt, Lennestadt-Oedingen, Lensahn, Lenting, Lenzen (Elbe), Leonberg, Leopoldshöhe, Leuchtenberg, Leun, Leutershausen, Lich, Lich-Eberstadt, Lichtenau, Lichtenau-Kleinenberg, Lichtenfels, Lichtenfels-Goddelsheim, Lichtenfels-Isling, Lichtenfels-Sachsenberg, Lichtenstein, Liebenwalde, Lieberose, Liebertwolkwitz, Liepe, Liepen, Lietzen, Lilienthal, Limbach, Limbach-Oberfrohna, Limburg, Lindau, Linden, Lindenberg, Lindhorst, Lindlar, Lindow, Lingen, Linkenheim-Hochstetten, Linnich, Linz am Rhein, Lippstadt, Lippstadt-Benninghausen, Lippstadt-Rebbeke, Lisberg, Litzendorf, Löbnitz, Löcknitz, Löf, Löffingen, Lohkirchen, Lohmar, Lohne, Löhne, Lohr, Lohsa, Loitsche, Loitz, Lollar, Löningen, Lonsee, Lorch, Lorup, Losheim, Löwenb Land-Gutengermendorf, Löwenberger Land-Falkenthal, Löwenberger Land-Grieben, Löwenberger Land-Löwenberg, Löwenstein, Lübbecke, Lübben Spreewald, Lübeck, Lübstorf, Lübtheen, Lübz, Lucka, Luckau, Luckenwalde, Lüdenscheid, Lüdershagen, Lüdinghausen, Ludwigsburg, Ludwigsfelde, Ludwigslust, Ludwigsstadt, Luhe-Wildenau, Lüneburg, Lunzenau, Lutherstadt Eisleben, Lutherstadt Wittenberg, Lütjenburg, Lüttenmark, Lutter, Lützen, Lychen, Magdeburg, Mahlow, Mähring, Mainburg, Mainhardt, Mainleus, Mainz, Malchow, Malente, Mallentin, Mallersdorf-Pfaffenberg, Malliß, Mammendorf, Mamming, Manching, Manderscheid, Mannheim, Mansfeld, Marbach, Marburg, March, Mariaposching, Marienheide, Marienmünster, Marienthal, Markdorf, Märkisch Buchholz, Markneukirchen, Marksuhl, Markt Berolzheim, Markt Einersheim, Markt Erlbach, Markt Indersdorf, Markt Rettenbach, Markt Schwaben, Marktbreit, Marktheidenfeld, Marktl, Marktleugast, Marktoberdorf, Marktoffingen, Marktredwitz, Marktzeuln, Marl, Maroldsweisach, Marsberg, Marschacht, Martensdorf, Marxheim, Marxzell, Massing, Mauern, Maulbronn, Mauth, Maxdorf, Mechernich, Mechernich-Eiserfey, Mechernich-Satzvey, Meckenheim, Meckesheim, Medebach, Medow, Meeder, Meerane, Meerbusch-Lank, Meerbusch-Osterath, Meersburg, Mehltheuer, Meine, Meinersen, Meinerzhagen, Meiningen, Meitingen, Meldorf, Melle, Mellrichstadt, Memmingen, Menden, Mendig, Mengen, Mengerskirchen, Mengkofen, Menteroda, Menz, Merzig, Meschede, Meschede-Freienohl, Mesekenhagen, Messel, Meßstetten-Oberdigisheim, Mettendorf, Mettingen, Mettlach, Mettlach-Orscholz, Metzingen, Meyenburg, Michelsneukirchen, Michendorf, Mickhausen, Miesbach, Milmersdorf, Miltach, Miltenberg, Mindelheim, Minden, Mintraching, Mirow, Missen-Wilhams, Mistelgau, Mistelgau-Obernsees, Mistorf, Mittelneufnach, Mittenwald, Mittenwalde, Mitterfels, Mitterteich, Mittweida, Mitwitz, Mochau-Lüttewitz, Möckmühl, Mockrehna, Modautal, Moers, Möhnesee, Mohorn, Mohrkirch, Möllenhagen, Molzhain, Mömbris, Mönchengladbach, Mönchengladbach-Rheydt, Mönkebude, Monschau, Mönsheim, Montabaur, Moorenweis, Moormerland, Moos, Moosbach, Moosburg, Moosinning, Morbach, Moringen, Moritzburg, Morsbach, Mosbach, Mosel, Möser, Mössingen, Much, Mücheln Geiseltal, Mücke, Mudau, Mügeln, Mühlberg Elbe, Mühldorf, Mühlen Eichsen, Mühlenbeck, Mühlenberge, Mühlhausen, Mühlheim, Mühltroff, Mulda, Müllheim, Müllrose, Mülsen St Jacob, Münchberg, Müncheberg, Müncheberg-Trebnitz, Münchehofe, München, Münchsteinach, Münchweiler, Munderkingen, Münnerstadt, Münsing, Münsingen, Münster, Münster-Hiltrup, Murg, Murnau, Murrhardt, Nabburg, Nagel, Nagold, Nahe, Naila, Namborn, Nandlstadt, Nassau, Nassenfels, Nassenheide, Nastätten, Nauendorf, Naumburg, Nauort, Nebra Unstrut, Nechlin-Uckerland, Neckargemünd, Neckargerach, Neckarsteinach, Neckartenzlingen, Neheim-Hüsten, Nellingen, Nennhausen, Nennslingen, Nentershausen, Nersingen, Neschwitz, Nesselwang, Netphen, Nettersheim, Nettersheim-Tondorf, Neu Darchau, Neualbenreuth, Neubrandenburg, Neubukow, Neuburg, Neudenau, Neudietendorf, Neudrossenfeld, Neuenbürg, Neuendettelsau, Neuengeseke, Neuenhagen, Neuenkirchen, Neuenmarkt, Neuenrade-Affeln, Neuenstadt, Neuenstein, Neuerburg, Neufahrn, Neugersdorf, Neuhaus, Neuhausen, Neukalen, Neukirch, Neukirchen, Neukirchen-Balbini, Neukirchen-Vluyn, Neukloster, Neumagen-Dhron, Neumark, Neumarkt i d OPf, Neumarkt-Sankt Veit, Neumünster, Neunburg, Neunburg-Kemnath, Neunkirchen, Neunkirchen-Seelscheid, Neureichenau, Neuruppin, Neusalza-Spremberg, Neusorg, Neuss, Neuss-Norf, Neustadt, Neustadt Dosse, Neustadt-Glewe, Neustrelitz, Neutraubling, Neutrebbin, Neuwegersleben, Neuwied, Neuzelle, Nidda, Nideggen, Nideggen-Embken, Niebüll, Niederbrombach, Niedereschach, Niedergörsdorf, Niederkirchen, Niederndodeleben, Niedernhausen, Nieder-Olm, Niederorschel, Niederreifenberg, Niederzier, Niemegk, Nittenau, Nittendorf, Nohfelden, Nonnweiler, Nonnweiler-Primstal, Nordhalben, Nordheim, Nordholz, Nordhorn, Nordkirchen, Nördlingen, Nordrach, Nordwestuckermark-Holzendorf, Nordwestuckermark-Schönermark, Nordwestuckerm-Fürstenwerder, Nörten-Hardenberg, Nossen, Nottuln, Nottuln-Appelhülsen, Nümbrecht, Nürnberg, Nürtingen, Nußbach, Oberammergau, Oberau, Oberaudorf, Oberaurach, Oberbach, Oberdachstetten, Oberdolling, Oberelsbach, Oberhaid, Oberhausen, Oberhof, Oberkail, Oberkirch, Ober-Mörlen, Obernburg, Oberndorf, Oberneukirchen, Obernkirchen, Obernzell, Obernzenn, Oberpöring, Ober-Ramstadt, Oberscheinfeld, Oberschneiding, Obersöchering, Obersontheim, Oberstaufen, Oberstaufen-Thalkirchdorf, Oberteuringen, Oberthulba, Obertrubach, Oberuckersee, Oberviechtach, Oberviechtach-Pullenried, Oberweis, Oberweißbach Thür Wald, Obing, Ochsenfurt, Ochsenhausen, Ochtrup, Odelzhausen, Oderberg, Oderwitz, Oederan, Oelde, Oelsnitz, Oepfershausen, Oer-Erkenschwick, Oerlinghausen, Oettingen, Offenbach, Offenburg, Offenhausen, Öhringen, Öhringen-Ohrnberg, Olbernhau, Olching, Oldenburg, Oldenswort, Olpe, Olsberg, Olsbrücken, Olzheim, Oppenau, Oranienbaum, Oranienburg, Ortenberg, Ortenburg, Ortrand, Oschatz, Oschersleben Bode, Osnabrück, Oßling, Ostbevern, Osterburg Altmark, Ostercappeln, Osterhofen, Osterhofen-Gergweis, Osterode, Osterwieck, Ostheim, Osthofen, Ostrach, Ostritz, Ottendorf, Ottendorf-Okrilla, Ottenstein, Otterbach, Otterndorf, Ottersberg, Ottobeuren, Overath, Oybin, Oy-Mittelberg, Paderborn, Paderborn-Dahl, Paderborn-Schloß Neuhaus, Pähl, Painten, Palling, Palzem, Panschwitz-Kuckau, Papenburg, Pappenheim, Parey, Parmen-Weggun, Parsberg, Parsteinsee, Pasewalk, Passau, Paulinenaue, Pausa, Pechern, Pegnitz, Pegnitz-Trockau, Peitz, Penig, Penzberg, Penzlin, Perleberg, Perlesreut, Perl-Nennig, Petershausen, Pfaffenhausen, Pfaffenhofen, Pfaffing, Pfalzfeld, Pfarrkirchen, Pfarrweisach, Pfatter, Pfedelbach-Untersteinbach, Pfeffenhausen, Pförring, Pforzen, Pforzheim, Pfreimd, Pfronstetten, Pfronten, Pfullendorf, Pfungstadt, Philippsburg, Philippsreut, Picher, Pielenhofen, Pilsting, Pirmasens, Pirna, Plankenfels, Plate, Plattling, Plauen, Pleinfeld, Pleiskirchen, Pleystein, Plochingen, Plößberg, Pocking, Pocking-Hartkirchen, Podelzig, Polch, Polle, Polsingen, Pommelsbrunn, Poppenhausen, Pörnbach, Porta Westfalica, Poseritz, Potsdam, Potsdam Groß Glienicke, Preetz, Premnitz, Prenzlau, Prerow, Pressath, Presseck, Pressig, Prettin, Pretzsch Elbe, Preußisch Oldendorf, Preußlitz, Prien, Prieros, Prießen, Prischwitz, Pritzwalk, Pritzwalk-Falkenhagen, Prohn, Pronsfeld, Prosselsheim, Prötzel, Prüm, Puderbach, Pulsnitz, Pürgen, Putlitz, Pyrbaum, Quakenbrück, Quedlinburg, Querfurt, Quickborn, Raben Steinfeld, Rabenau, Radbruch, Radeberg, Radevormwald, Radolfzell, Raduhn, Raesfeld, Rägelin, Rahden, Rain, Rakow, Ralingen, Randowtal, Rangsdorf, Rasdorf, Rastatt, Rastede, Rastenberg, Rastow, Rathenow, Ratzeburg, Raubling, Rauschenberg, Ravenstein, Rechenberg-Bienenmühle, Rechlin, Recke, Reckerscheid, Regen, Regensburg, Regenstauf, Regnitzlosau, Rehau, Rehden, Rehfelde, Rehna, Reichelsheim, Reichenbach i Vogtland, Reichenbach-Steegen, Reichenberg, Reichertshofen, Reichshof-Brüchermühle, Reichshof-Eckenhagen, Reinfeld, Reinheim, Reinholterode, Reinsberg, Reisbach, Reischach, Reit im Winkl, Reken, Remagen, Remptendorf, Remscheid, Renchen, Rengsdorf, Rennertshofen, Renningen, Rerik, Rettenberg, Rhauderfehn, Rheda-Wiedenbrück, Rhede, Rheinau, Rheinbach, Rheinbrohl, Rheine, Rheinsberg, Ribnitz-Damgarten, Richtenberg, Riedbach, Riedenburg, Riedlingen, Riedstadt, Rieneck, Rietberg, Rietberg-Mastholte, Rietz-Neuendorf, Rietzneuendorf-Staakow, Rimpar, Rinteln, Röbel Müritz, Röblingen am See, Rochau, Rochlitz, Rödermark, Rodershausen, Rodgau, Roding, Roding-Neubäu, Roetgen, Roggendorf, Rohr, Rohrdorf, Röhrmoos, Röhrnbach, Rolofshagen, Römerstein, Rommerskirchen, Rönnebeck, Ronneburg, Ronnenberg, Ronsberg, Rosbach, Rosdorf, Rosenberg, Rosenfeld, Rosenheim, Rosenthal, Röslau, Rösrath, Roßdorf, Roßhaupten, Roßla, Roßleben, Roßtal, Roßwein, Rostock, Rot am See-Brettheim, Roth, Röthenbach, Rothenburg, Rothenfels, Rothenkirchen, Rothenschirmbach, Röthlein, Rott, Rottenbuch, Rottenburg, Rottenburg-Ergenzingen, Rottenburg-Oberroning, Rottendorf, Rottershausen, Rotthalmünster, Röttingen, Rottweil, Rötz, Rückersdorf, Rückholz, Ruderting, Rugendorf, Rügland, Ruhla, Ruhland, Ruhmannsfelden, Ruhpolding, Rülzheim, Runkel, Rüthen, Rüthen-Oestereiden, Saal, Saalburg-Ebersdorf, Saalfeld Saale, Saarbrücken, Saarburg, Saarwellingen, Sachsenheim, Sagard, Salem, Salmtal, Salzgitter, Salzgitter-Üfingen, Salzhausen, Salzhemmendorf, Salzkotten, Salzmünde, Salzwedel, Samtens, Sandberg, Sandersleben, Sandhausen, Sangerhausen, Sankt Andreasberg, Sankt Englmar, Sankt Wolfgang, Sarnow, Sarstedt, Sassenburg-Grußendorf, Satow, Sauensiek, Sauerlach, Sauldorf, Saulgau, Sayda, Schafflund, Schafstädt, Schalkau, Schalksmühle, Scharbeutz-Pönitz, Schauenburg, Schefflenz, Scheinfeld, Schelklingen-Hütten, Schellerten, Schemmerhofen, Schenklengsfeld, Scheßlitz, Schierke, Schierling, Schillingsfürst, Schiltach, Schiltberg, Schipkau, Schkeuditz, Schlagsdorf, Schlangenbad, Schleiden, Schleiden-Dreiborn, Schleiden-Gemünd, Schleiz, Schlesen, Schleswig, Schleusingen, Schlieben, Schliengen, Schlitz, Schloßvippach, Schluchsee, Schlüsselfeld-Aschbach, Schmalkalden, Schmallenberg, Schmallenberg-Bödefeld, Schmallenberg-Dorlar, Schmallenberg-Oberkirchen, Schmidmühlen, Schmiedefeld, Schnaitsee, Schnaittach, Schneeberg, Schneidlingen, Schnelldorf, Schöffengrund, Schöfweg, Schöllkrippen, Schöllnach, Schömberg, Schönau, Schönberg, Schönborn, Schondorf, Schönebeck Elbe, Schöneck, Schönecken, Schönewalde, Schönfeld, Schongau, Schönkirchen, Schönsee, Schöntal, Schönthal, Schonungen-Marktsteinach, Schopfheim, Schopfloch, Schopp, Schorndorf, Schotten, Schramberg, Schrobenhausen, Schrozberg, Schrozberg-Spielbach, Schulzendorf, Schwabach, Schwabhausen, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall-Sulzdorf, Schwabmünchen, Schwabsoien, Schwaigern, Schwalmstadt, Schwalmtal, Schwanau, Schwandorf, Schwanebeck, Schwanfeld, Schwanstetten, Schwarmstedt, Schwarzach, Schwarze Pumpe, Schwarzenbach, Schwarzenberg, Schwarzenfeld, Schwedt/Oder, Schwegenheim, Schweich, Schweigen-Rechtenbach, Schweinfurt, Schweinsberg, Schweitenkirchen, Schwendi, Schwenningen, Schwepnitz, Schwerin, Schwetzingen, Schwielowsee, Schwindegg, Schwittersdorf, Sebnitz, Seckach, Seeg, Seehausen, Seelingstädt, Seelow, Seesen, Seeshaupt, Seevetal, Segeletz, Sehnde, Seiffen, Seilershof, Seitschen, Selb, Seligenstadt, Sellin, Selmsdorf, Selsingen, Selters, Semlow, Senden, Senftenberg, Senftenberg-Hosena, Seubersdorf i d OPf, Siegbach, Siegburg, Siegen, Siegenburg, Siegsdorf, Sievershütten, Sigmaringen, Sigmaringen-Gutenstein, Simbach, Simmerath, Simmern, Simmershofen, Simonswald, Singen, Sinsheim, Sittensen, Soest, Soest-Ostönnen, Sögel, Sohland, Solingen, Solnhofen, Soltau, Sömmerda, Sommerhausen, Sonneberg, Sonnefeld, Sonnenbühl, Sonnewalde, Sonsbeck, Sonthofen, Spaichingen, Spalt, Spantekow, Speicher, Speichersdorf, Spiegelau, Spraitbach, Spreenhagen, Spremberg, Sprendlingen, Springe, Springe-Bennigsen, Sprockhövel-Haßlinghausen, St Georgen, St Goar, St Goarshausen, St Johann, St Wendel-Niederkirchen, Stäbelow, Stadelhofen, Stadt Wehlen, Stadtallendorf, Stadthagen, Stadtlauringen, Stadtlengsfeld, Stadtoldendorf, Stadtroda, Stadtsteinach, Stahnsdorf, Stallwang, Stammbach, Standenbühl, Starnberg, Staßfurt, Stauchitz, Staufen, Staufenberg, Staven, Stavenhagen, Stechow-Ferchesar, Steinach, Steinfeld, Steinfurt-Burgsteinfurt, Steingaden, Steinheim, Steinhöfel, Steinhöring, Steinhorst, Steinkirchen, Steinsdorf-Neuzelle, Stendal, Stephanskirchen, Stephansposching, Stetten, Stockach, Stockstadt, Stolberg Harz, Stolberg-Gressenich, Stollberg Erzgeb, Stolpe/Oder, Stolpen, Storkow, Stötten, Stotternheim, Stöttwang, Straach, Stralsund, Strasburg, Straßkirchen, Straßlach-Dingharting, Straubing, Straupitz, Strausberg, Strehla, Ströbeck, Struth, Strüth, Stubben, Stuer, Stuttgart, Süderbrarup, Süderlügum, Südlohn, Sugenheim, Suhl, Sulingen, Sulz, Sulzbach, Sulzbach-Rosenberg, Sulzberg, Sulzburg, Sulzdorf, Sulzemoos, Sünching, Tacherting-Peterskirchen, Taching-Tengling, Tagmersheim, Talheim, Talkau, Tambach-Dietharz Thür Wald, Tann, Tanna, Tannenbergsthal Vogtl, Tännesberg, Tannheim, Tantow, Tapfheim, Tarp, Tauberbischofsheim, Taucha, Tauche, Taufkirchen, Taunusstein, Tauscha, Tegernsee, Teisendorf, Teisnach, Teistungen, Temmen-Ringenwalde, Templin, Tengen, Tennenbronn, Tessin, Teterow, Tettau, Tettenweis, Tettnang, Teupitz, Teuschnitz, Teutschenthal, Tewswoos, Thale, Thaleischweiler-Fröschen, Thalfang, Thalmassing, Thalmässing, Thannhausen, Tharandt, Theilenhofen, Thierstein, Thüngen, Thurnau, Thurnau-Alladorf, Tiefenbach, Tiefenbronn, Tiengen, Timmendorfer Strand, Tirschenreuth, Titting, Tittling, Tittmoning, Titz, Todenbüttel, Töpchin, Torgau, Torgelow, Traben-Trarbach, Traitsching, Trappstadt, Traunreut, Traunstein, Trautskirchen, Trebatsch-Tauche, Trebbin, Treffurt, Treia, Treuchtlingen, Treuen, Treuenbrietzen, Triberg, Triebes, Triefenstein, Trier, Triftern, Triptis, Trittau, Trochtelfingen, Trostberg, Trulben, Tübingen, Tuntenhausen, Tuntenhausen-Schönau, Tüßling, Tutzing, Twistringen, Twistringen-Heiligenloh, Überlingen, Übersee, Üchtelhausen, Uckerfelde, Uckro, Uder, Ueckermünde, Uedem, Uersfeld, Uetersen, Uettingen, Uetze, Uetze-Hänigsen, Uffenheim, Uffing, Ühlingen-Birkendorf, Uhyst, Ulm, Ulmen, Ulrichstein, Undeloh, Unseburg, Unsleben, Unteregg, Untergriesbach, Untermerzbach, Unterpleichfeld, Unterreichenbach, Untersiemau, Unterspreewald, Untersteinbach, Unterthingau, Uplengen, Ursensollen, Urspringen, Usedom, Usingen, Uslar, Uttenweiler, Utting, Vacha, Vaihingen, Varel, Vaterstetten, Vechelde, Velburg, Velden, Velgast, Velpke, Velten, Verden, Veringenstadt, Verl, Versmold, Vettelschoß, Vettweiß, Viechtach, Vienenburg, Viersen, Vilgertshofen, Villenbach, Villingen, Villmar-Aumenau, Vilsbiburg, Vilseck, Vilsheim, Vilshofen, Vilshofen-Pleinting, Vilshofen-Sandbach, Viöl, Virneburg, Vlotho, Vogtareuth, Vogtsburg, Vohburg, Vohenstrauß, Vöhringen, Volkach, Volkenschwand, Volkenshagen, Volkmarsen, Völpke, Vorbach, Waakirchen, Waal, Wadern, Wadern-Nunkirchen, Waging, Wahlstedt, Wahrenholz, Waiblingen, Waibstadt, Waidhaus, Waischenfeld, Wald, Waldböckelheim, Waldbreitbach, Waldbröl, Waldbrunn, Walddrehna, Waldeck-Sachsenhausen, Waldenbuch, Waldenburg, Walderbach, Waldfischbach-Burgalben, Waldheim, Waldkirch, Waldkirchen, Waldkraiburg, Wald-Michelbach, Waldmünchen, Waldmünchen-Geigant, Waldsassen, Waldsolms, Waldthurn, Walkendorf, Walkenried, Walldürn, Walldürn-Altheim, Walldürn-Rippberg, Wallendorf Luppe, Wallenfels, Wallenhorst, Wallerfangen, Wallerfing, Wallersdorf, Wallhausen, Walschleben, Walsleben, Walsrode, Waltenhofen-Oberdorf, Walting, Waltrop, Wandlitz, Wanzleben, Waren Müritz, Warendorf-Milte, Warmensteinach, Warstein, Wartenberg, Wartmannsroth, Wassenberg, Wasserburg, Wasserleben, Wassertrüdingen, Wasungen, Waxweiler, Wechmar, Wechselburg, Wedel, Wedemark, Weeze, Wegscheid, Wehr, Weibersbrunn, Weichensdorf, Weida, Weiden, Weidenbach, Weidenberg, Weierbach, Weiherhammer, Weihmichl-Unterneuhausen, Weikersheim, Weil, Weil der Stadt, Weilburg, Weilerbach, Weiler-Simmerberg, Weilerswist, Weilheim, Weilmünster, Weilmünster-Wolfenhausen, Weimar, Weinböhla, Weinheim, Weinsberg, Weismain, Weißenberg, Weißenburg, Weißenburg-Suffersheim, Weißenfels, Weißenhorn, Weißensee, Weißenstadt, Weisweil, Weiterstadt, Welden, Welle, Wellheim, Welschbillig, Welschen Ennest, Welsebruch-Passow, Welzow, Wemding, Wenden, Wendisch Rietz, Wensin, Wenzenbach, Werbach-Gamburg, Werbach-Wenkheim, Werbig, Werdau, Werder, Werlte, Wermelskirchen, Wermsdorf, Wernberg-Köblitz, Werne, Werneck, Werneuchen, Wernigerode, Wernshausen, Wertach, Wertheim, Wertheim-Dertingen, Wertingen, Wesendorf, Wesseling, Weßling, Westendorf, Westerkappeln, Westerstede, Wetter, Wettin, Wettringen, Wetzlar, Weyarn, Weyerbusch, Wieda, Wiehl, Wiesau, Wiesbaden, Wiesen, Wiesenburg, Wiesenfelden, Wiesengrund, Wiesentheid, Wiesenttal, Wiesloch, Wiesmoor, Wietmarschen-Lohne, Wietze, Wiggensbach, Wilburgstetten, Wildberg, Wildflecken, Wildpoldsried, Wilhelmshaven, Wilhelmsthal, Wilhermsdorf, Willich, Willingen, Willstätt, Windeck, Windischeschenbach, Windorf-Otterskirchen, Windsbach, Winklarn, Winnenden, Winnweiler, Winsen, Winterbach, Winterberg, Wipperfürth, Wippra, Wischhafen, Wismar, Wissen, Wittelshofen, Witten, Wittenberge, Wittenburg, Wittibreut, Wittichenau, Wittighausen, Wittingen, Wittlich, Wittmund, Wittorf, Wittstock, Witzenhausen, Wokuhl, Wolfach, Wolfen, Wölfersheim, Wolfhagen, Wolframs-Eschenbach, Wolfratshausen, Wolgast, Wöllstadt, Wöllstein, Wolnzach, Wolsfeld, Worbis, Worpswede, Wörrstadt, Wörth, Wörth-Schaidt, Wredenhagen, Wriezen, Wulfen, Wulfersdorf, Wülfershausen, Wülfrath, Wünsdorf, Wunsiedel, Wunstorf, Wunstorf-Großenheidorn, Wuppertal, Wurmannsquick, Würzburg, Wusterhausen Dosse, Wusterwitz, Wustrau-Altfriesack, Wustrow (Meckl.), Wutach, Xanten, Zaberfeld, Zapfendorf, Zarrentin, Zechin, Zehdenick, Zehlendorf, Zeil, Zeitlofs-Detter, Zell, Zella-Mehlis, Zellingen, Zemmer, Zenting, Zernitz, Zerpenschleuse, Zeulenroda, Zeuthen, Zeven, Zichtau, Ziemetshausen, Zierenberg, Ziethen, Ziltendorf, Zinnitz-Calau, Zinnowitz, Zirchow, Zittau, Zöblitz, Zollchow, Zolling, Zossen, Zülpich, Züssow, Zweibrücken, Zwickau, Zwiedorf, Zwiefalten und Zwiesel.