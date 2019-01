Telekom: 100-Mbit/s-Internet für 241.000 weitere Haushalte

Panagiotis Kolokythas

Für über 241.000 neue Haushalte bietet die Telekom nun Anschlüsse mit 100 Mbit/s an. Und zwar in diesen Regionen...

Vergrößern Über 241.000 weitere Haushalte können nun mit bis zu 100 Mbit/s das Internet nutzen © Telekom

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort Internet-Anschlüsse mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (100 Mbit/s) für über 241.000 Haushalte in 227 Kommunen an. Der maximale Upload liegt bei bis zu 40 Megabit pro Sekunde. Die meisten neuen 100-Mbit/s-Anschlüsse gibt es mit 16.300 Haushalten in Landsberg am Lech. In Halle/Saale und Frankfurt/Oder kommen jeweils 13.300 Haushalte hinzu.

"Ziel der Telekom ist es, möglichst alle Menschen mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen – sowohl auf dem Land als auch in den Städten", heißt es in der Mitteilung der Telekom. „Für uns zählt jeder Anschluss: in Chemnitz, Berlin oder Nürnberg genauso wie in Beetzseeheide, Georgenthal und Zapfendorf", so Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.



Über telekom.de/schneller kann überprüft werden, ob man von der Maßnahme profitiert.

Hier alle Kommunen, in denen sich Haushalte befinden, bei denen die maximale Surfgeschwindigkeit auf 100 Mbit/s erhöht wurde (Hinweis: Die Liste ist lang, verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers, um sie zu durchsuchen):

Abensberg, Adelsdorf, Ahlen, Aken/Elbe, Albbruck, Alsfeld, Altdorf, Altenmedingen, Am Mellensee, Annweiler, Appenweier, Aschau, Augustdorf, Bad Bergzabern, Bad Colberg-Heldburg, Bad Dürrenberg, Bad Friedrichshall, Bad Liebenzell, Bad Lippspringe, Bad Mergentheim, Bad Rappenau-Obergimpern, Bad Schussenried, Bad Schwalbach, Bad Steben, Bad Vilbel, Bad Wimpfen, Bechhofen, Beetzseeheide, Berlin, Besigheim, Blomberg, Bous, Brandenburg an der Havel, Brand-Erbisdorf, Bruchsal, Burg Dithmarschen, Burgthann, Buttelstedt, Camburg, Chemnitz, Chemnitz-Einsiedel, Crossen an der Elster, Dahn, Dippoldiswalde, Dittersdorf, Döbern, Dortmund, Dülmen-Rorup, Dürrweitzschen, Düsseldorf, Eberhardzell-Füramoos, Ebern, Edenkoben, Ehningen, Ehrenfriedersdorf, Ehrenhain, Erfurt, Essen, Essingen, Ettenheim, Euskirchen, Feuchtwangen, Flöha, Forbach, Forchtenberg, Frankfurt/Oder, Freiburg, Füssen, Garbsen, Garching, Geisa, Geisenhausen, Gemmingen, Georgenthal, Giengen, Goldbeck, Grafenau, Greven, Greven-Reckenfeld, Gröditz, Großbodungen, Großbreitenbach, Großenlupnitz, Grünstadt, Hähnichen, Halle/Saale, Hamminkeln, Hannover, Hattingen, Heinsberg, Herbrechtingen, Herdecke, Herzogenaurach, Heubisch, Hirschfeld, Höchstädt, Hopsten, Illertissen, Immenstadt, Ingolstadt-Zuchering, Inzell, Isen, Iserlohn, Kamen, Kastl, Keltern, Ketzin, Kirchheim, Kirchzarten, Kißlegg, Kitzingen, Königsbach-Stein, Königsbronn, Korntal-Münchingen, Köthen Anhalt, Kressbronn, Landsberg, Lauscha, Lemgo, Lenningen, Lienen-Kattenvenne, Lindau, Linz am Rhein, Lorch, Löwenstein, Märkisch Buchholz, Marktredwitz, Maxdorf, Meckesheim, Meinersdorf, Mettingen, Mihla, Mindelheim, Mögglingen, Mohorn, Moritzburg, Mühlacker, Mühltroff, Münchberg, Narsdorf, Naumburg, Nentershausen, Nesselwang, Neudietendorf, Neuenbürg, Neuendettelsau, Neuenstadt, Neuenstein, Neuffen, Neuhausen, Neunkirchen, Neustadt, Nideggen, Niederreifenberg, Niemberg, Niesky, Nürnberg, Obergünzburg, Obersontheim, Oberstaufen, Oberstdorf, Oelzschau, Olbernhau, Oldenburg, Olpe, Ostrau, Ostritz, Otterbach, Passau, Pforzheim, Pleystein, Pocking, Radegast, Ramsau, Regis-Breitingen, Reit im Winkl, Renchen, Rhede, Riesa, Roitzsch, Ronnenberg, Röthlein, Rülzheim, Sachsenheim, Salem, Schalkau, Scharbeutz-Pönitz, Schenklengsfeld, Schermbeck, Schlotheim, Schmiedefeld, Schwabenheim an der Selz, Schwarzenberg, Schwedt/Oder, Schweich, Seelow, Selm, Senden, Sitzendorf, Sonnefeld, Spreenhagen, Steinach, Stetten, Sulzburg, Teichwolframsdorf, Teterow, Tettnang, Thalfang, Trebsen Mulde, Trostberg, Tüßling, Uhyst, Vaihingen, Vöhringen, Völklingen, Weingarten, Wiesbaden, Willstätt, Witten, Wittstock, Wolframs-Eschenbach, Wolmirstedt, Wunsiedel, Wutöschingen, Xanten, Zapfendorf und Ziegenrück.

