Telekom: 100 Mbit/s für 200.000 weitere Haushalte

Die Deutsche Telekom teilt am Dienstag mit, dass 200.000 weitere Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s surfen können. Hier erfahren Sie, wo.

Vergrößern 200.000 weitere Haushalte können in Deutschland nun mit 100 Mbit/s surfen © Deutsche Telekom

Bei etwa 200.000 Haushalten in knapp 50 Städten verdoppelt sich ab sofort durch den Vectoring-Ausbau die mögliche Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde und auf nun 100 Megabit pro Sekunde. Dies teilt die Deutsche Telekom am Dienstag mit. Die Upload-Geschwindigkeit vervierfacht sich von 10 Megabit pro Sekunde auf bis zu 40 Megabit pro Sekunde.

Der Versorgungsgrad an 100-MBit/s-Anschlüssen steige damit in den besagten Städten auf 63 Prozent. Spitzenreiter, so die Telekom, sei Hamburg mit 95 Prozent der Haushalte und Unternehmensstandort. Mit 93 Prozent und 80 Prozent folgen Köln und Oberhausen. Bis Ende des 2. Quartals 2018 soll die Zahl der „100-MBit/s-Anschlüsse“ in den Städten auf sieben Millionen ansteigen.

"Parallel zu diesem Umbau bestehender Netzstrukturen in den Ballungszentren geht unser Ausbau im ländlichen Raum mit voller Kraft weiter“, so Walter Goldenits, Technik-Chef Telekom Deutschland. Und weiter: "Wir bauen als einziger Anbieter in dieser Dimension für alle und deutschlandweit: In der Stadt und auf dem Land. Für Privatkunden, Mittelständler und Unternehmen. Für Gelegenheitssurfer und Heavy User. Mobilfunk und Festnetz.“

Von den neuen Geschwindigkeiten profitieren folgende Städte: Aachen, Berlin, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Friedrichshafen, Hagen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Krefeld, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden und Wuppertal.

Über telekom.de/schneller können Telekom-Kunden überprüfen, ob ihre Anschlüsse bereits für die höhere Geschwindigkeit geeignet sind. Alternativ kann man sich auch an die Telekom-Shops oder an die kostenfreie Hotline 0800 / 330 1000 wenden.



