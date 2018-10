Telekom: 100 Mbit/s für 118.000 weitere Haushalte

Über 118.000 Haushalte in 102 Kommunen dürfen nun mit 100 Mbit/s bei der Telekom surfen. Diese Orte kommen dazu.

Vergrößern Über 118.000 weitere Haushalte können nun mit bis zu 100 Mbit/s das Internet nutzen © Deutsche Telekom

Bei über 118.000 Haushalten in 102 Kommunen steigt ab dem heutigen Montag die maximale Internet-Geschwindigkeit auf 100 Megabit pro Sekunde im Download und auf 40 Megabit pro Sekunde im Upload. Das teilt die Deutsche Telekom mit. "Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht auch in die ländlichen Regionen. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs", so Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Und er fügt hinzu: "Unsere Ausbauprojekte reichen von zehntausenden Haushalten bis zu einer Handvoll. Für uns zählt jeder Anschluss. In Ausleben, Fellheim, Moorenweis genauso wie in Sachsenheim, Schweich und Wulfen.“

Hier finden Sie DSL-Anbieter vor Ort

Über diese Telekom-Website erfahren Sie, mit welcher Geschwindigkeit Sie maximal bei der Telekom surfen können. Die 118.000 neuen 100-Mbit/s-Haushalte befinden sich in folgenden Kommunen:



Aachen, Abenberg, Alpen, Altötting, Appenweier, Aumühle, Ausleben, Bad Friedrichshall, Bad Köstritz, Beckum-Neubeckum, Berchtesgaden, Biederitz, Boizenburg, Bönen, Brand-Erbisdorf, Bruchsal, Colbitz, Dornburg, Dorsten, Ebersbrunn, Edenkoben, Egloffstein, Erbendorf, Ettenheim, Fellheim, Fleckeby, Freiburg, Gerabronn, Gevelsberg, Giengen, Grafenau, Grafing, Hagen, Hattingen, Hausham, Hechingen, Heilsbronn, Heinsberg, Herbrechtingen, Herdecke, Hermeskeil, Heubach, Hückelhoven, Iffezheim, Iserlohn, Kakerbeck, Kappelrodeck, Kelberg, Königsbronn, Konradsreuth, Lengenfeld unterm Stein, Leopoldshöhe, Lindau, Maulbronn, Mechernich, Meckesheim, Miesbach, Mindelheim, Mönsheim, Moorenweis, Murnau, Naunhof, Neuenbürg, Neuendettelsau, Neustadt, Nöbdenitz, Offingen, Pappenheim, Passau, Pilsting, Renchen, Riesa, Ronneburg, Sachsenheim, Salem, Schifferstadt, Schleiden, Schömberg, Schwäbisch Gmünd, Schwanstetten, Schwedt/Oder, Schweich, Schwenningen, Sontheim, Sulzbach, Sulzburg, Tegernsee, Tettau, Tettnang, Thum, Todenbüttel, Traunstein, Treuchtlingen, Trossingen, Übersee, Vöhringen, Weikersheim, Wittislingen, Wittstock, Wulfen, Zichtau und Zwenka.