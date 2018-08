Telekom: 100-Mbit/s-Anschlüsse für weitere 260.000 Haushalte

Auch in dieser Woche schaltet die Telekom 100-Mbit/s-Anschlüsse in ganz Deutschland frei. Dieses Mal in 151 Kommunen.

Auch in dieser Woche meldet die Deutsche Telekom einen neuen Stand beim Glasfaserausbau: Ab sofort steigt bei 226.400 Haushalten in 151 Kommunen die maximal mögliche Internet-Geschwindigkeit auf 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download und auf 40 MBit/s im Upload.

"Ziel der Telekom ist es, möglichst alle Menschen mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen – sowohl auf dem Land als auch in den Städten", heißt es in der Mitteilung der Telekom. Dazu würden die Datenautobahnen nicht nur zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen gebaut, sondern auch in ländlichen Regionen. "Unsere Ausbauprojekte reichen von zehntausenden Haushalten bis zu einer Handvoll", betont auch Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Die nächste Inbetriebnahme-Welle ist für den 17. September geplant.

Insgesamt will die Telekom in diesem Jahr etwa 60.000 Kilometer Glasfaser bauen, wobei der Kilometer im Schnitt um die 80.000 Euro koste. Bis Ende des Jahres soll das Glasfasernetz der Telekom damit etwa 500.000 Kilometer lang sein.



Weitere Informationen zum Ausbaustatus in ihrer Region finden Kunden unter www.telekom.de/schneller.

Die Kommunen in der Übersicht:

Aachen, Albstadt-Tailfingen, Altshausen, Ascheberg, Ascheberg-Herbern, Aulendorf, Bad Pyrmont, Bad Schandau, Bad Tölz, Bad Zwesten, Baiersbronn, Berchtesgaden, Berlin, Bisingen, Bochum-Wattenscheid, Bodenburg, Bonn, Brake, Brannenburg, Buchenberg, Bühlerzell, Chemnitz, Darmstadt, Dorsten-Rhade, Dresden, Empfingen, Engen, Ennigerloh, Fehmarn-Westfehmarn, Finsterwalde, Freiburg, Freudenstadt, Freyung, Friedrichsdorf, Friedrichskoog, Furtwangen im Schwarzwald, Füssen, Gaimersheim, Gangelt, Gerstetten, Gettorf, Glaubitz, Grenzach-Wyhlen, Hagenbach, Hagen-Hohenlimburg, Haltern am See, Halver, Harsewinkel, Hattingen, Havetoft, Heiden, Herzberg/Elster, Hohenwestedt, Hückelhoven, Ibbenbüren, Illertissen, Illingen, Immenstadt, Iserlohn, Kiel, Köln, Krumbach, Landscheid, Langen, Langenberg, Lauf, Lebach, Lengefeld, Lenggries, Leonberg, Leutkirch, Lübeck-Travemünde, Mainburg, Malente, Markgröningen, Markt Schwaben, Mechernich, Meerbusch-Osterath, Memmingen, Merzig, Moringen, München, Munderkingen, Münster-Nienberge, Naunhof, Neuffen, Neuhof, Neuhof-Hauswurz, Neumünster, Nordkirchen, Nürnberg, Oberammergau, Oelsnitz/Erzgebirge, Oldenburg, Olfen, Paderborn, Peißenberg, Petershausen, Pfalzgrafenweiler, Pfronten, Pilsting, Preetz, Pressig, Reichshof-Brüchermühle, Remseck, Rheinbrohl, Rödermark, Rottendorf, Rüdesheim, Ruppichteroth, Salzkotten, Schafflund, Scheinfeld, Schelklingen, Schiltach, Schleiden, Schlüchtern, Schongau, Schwindegg, Seligenstadt, Sonnenbühl, Sonsbeck, Sprockhövel-Haßlinghausen, Stauchitz, Stephanskirchen, Strehla, Telgte, Teupitz, Thum, Tuttlingen, Uettingen, Velbert-Neviges, Vöhringen, Völklingen, Volkmarsen, Wachtendonk, Wacken, Waldheim, Waldkirchen, Waldshut, Walzbachtal, Warendorf, Wassenberg, Weiherhammer, Weiler-Simmerberg, Werdau, Werdohl, Wesselburen, Wetter, Windsbach, Zschopau und Zwenkau.