Telekom: 100 Mbit/s ab heute für mehr als 358.000 Haushalte

Ab sofort können weitere 358.000 Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s im Netz surfen. Das hat die Telekom am Montag verkündet.

Vergrößern Die Zahl der 100-Mbit/s-Haushalte wächst. © Deutsche Telekom

Die Anzahl der Haushalte in Deutschland, die mit 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload surfen können, hat sich am Montag um 358.000 Haushalte erhöht. Das teilt die Deutsche Telekom mit. „Der Vectoring-Ausbau der Telekom geht auch 2018 mit voller Kraft weiter“, heißt es in der Mitteilung der Telekom.

Die 358.000 Haushalte befinden sich in 207 Städten und 122 Gemeinden. Und anderem mit dabei sind: Geislingen 9.000 Haushalte, Henstedt-Ulzburg 8.000 Haushalte und Kamen 8.300 Haushalte. Ziel der Telekom seit es, möglichst alle Menschen mit schnellen Internetanschlüssen zu versorgen. Sowohl auf dem Land als auch in den Städten, wie die Telekom betont.

„Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht in die Fläche. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Unsere Ausbauprojekte reichen von zehntausenden Haushalten bis zu einer Handvoll. Für uns zählt jeder Anschluss. In Chemnitz, Erfurt und Ulm, aber auch in Bergen an der Dumme, Hutthurm und Puderbach."

Kein anderes Unternehmen, so die Telekom, investiere so stark in den Breitbandausbau im ländlichen Raum. Am 15. Februar folge die nächste FTTC-Inbetriebnahme-Welle. Weitere Infos zum Ausbaustatus in Ihrer Region finden Sie auf dieser Telekom-Seite.

In diesen Gemeinden befinden sich die Haushalte, in denen ab sofort 100-Mbit/s-Anschlüsse zur Verfügung stehen:

Achern, Adelsdorf, Ahrensbök, Albstadt-Tailfingen, Allstedt, Alt Duvenstedt, Altena, Altenbeken, Alzenau, Amorbach, Anklam, Arnsberg, Artern, Arzberg, Ascheberg, Bad Bentheim, Bad Berleburg, Bad Ems, Bad Freienwalde, Bad Laasphe, Bad Liebenwerda, Bad Lobenstein, Bad Salzungen, Bad Staffelstein, Baesweiler, Baiersbronn, Bargteheide, Barlt, Beckum, Beilngries, Bendorf, Berchtesgaden, Bergen (Rügen), Bergen an der Dumme, Bergen-Sülze, Beverungen, Bindlach, Birkenwerder, Bitterfeld-Wolfen, Blaustein, Bochum-Wattenscheid, Bodenfelde, Borna, Brannenburg, Bredenbek, Bremen, Buchholz-Trelde, Bückeburg, Bühnsdorf, Burbach, Burgthann, Burscheid, Büsum, Butzbach, Chemnitz, Coesfeld-Lette, Delbrück, Delitzsch, Dietmannsried, Dingolfing, Dormagen, Dresden, Duingen, Ebersburg, Eckental, Eddelak, Eichstätt, Eisenhüttenstadt, Elsfleth, Emmelsbüll-Horsbüll, Eppingen, Erfurt-Stotternheim, Erkelenz-Lövenich, Estenfeld, Falkenstein, Feldafing, Feucht, Feuchtwangen, Forchheim, Freiburg, Freilassing, Friedrichshafen, Friedrichstadt, Gadebusch, Gaimersheim, Garding, Geilenkirchen, Geisenfeld, Geislingen, Gelting, Gera-Söllmnitz, Gessertshausen, Giebelstadt, Gilching, Goslar-Vienenburg, Gnoien, Gräfenroda, Grefrath, Greven, Großaitingen, Großostheim, Großröhrsdorf, Hagenow, Hahnbach, Halfing, Hamburg, Hanerau-Hademarschen, Haslach, Haßloch, Hattorf, Heidenau, Helgoland, Helmstedt-Barmke, Henrichenburg, Henstedt-Ulzburg, Herdecke, Heringsdorf, Hermeskeil, Heroldsbach, Herten, Hettstedt, Heusenstamm, Hirschaid, Hochdorf-Assenheim, Höchstadt, Hofgeismar, Hohberg, Hohenstein-Ernstthal, Hohenwestedt, Hohn, Höxter-Ovenhausen, Hutthurm, Ihlow, Iserlohn-Letmathe, Issum, Jade, Joldelund, Jüchen, Juist, Kahl, Kalkar, Kamen, Katlenburg, Kehl-Goldscheuer, Kissing, Kitzingen, Klingenthal, Königsee, Kranenburg, Kranichfeld, Krumbach, Kürten-Dürscheid, Kyritz, Ladelund, Lahnstein, Lamspringe, Langen, Langenhorn, Langenzenn, Lauenburg, Lauf, Lauterbach, Lebach, Lehrberg, Leinefelde-Worbis, Lemgo, Lenting, Leonberg, Liebenburg, Lindau, Linnich, Löbau, Luckenwalde, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Lunden, Lutherstadt Eisleben, Malente, March, Marktbreit, Marsberg, Meckenheim, Meckesheim, Meerbusch, Meißen, Meldorf, Merzig-Silwingen, Mitterteich, Moosburg, Müllheim, Münster, Mutterstadt, Nauendorf, Neckargemünd, Neuenkirchen (Dithmarschen), Neuenstein, Neufahrn, Neunkirchen (Saar), Neuss-Norf, Neustadt an der Weinstraße, Neustadt an der Aisch, Neustadt (Sachsen), Neustadt an der Waldnaab, Nordhastedt, Nördlingen, Nortorf, Nottuln, Nürnberg, Oberweißbach, Oelsnitz/Erzgeb., Oettingen, Oldenburg, Ostenfeld, Ottendorf, Ottobeuren, Paderborn, Pasewalk, Passau, Pfinztal, Plattling, Plauen, Plößberg, Pocking, Prien, Puderbach, Radeberg, Ratingen, Reichenbach, Reinfeld, Rengsdorf, Rheinbrohl, Riesa, Röbel, Rodgau, Rohrdorf, Röhrmoos, Roitzsch, Ronneburg, Rottenburg, Rüdesheim, Saerbeck, Salzhausen, Sankt Michaelisdonn, Sassnitz, Sauerlach, Schafstedt, Scheeßel, Schermbeck, Schleswig, Schleusegrund-Schönbrunn, Schlitz, Schmalkalden-Wernshausen, Schmallenberg-Fredeburg, Schmitten-Niederreifenberg, Schneeberg, Schopfheim, Schwabmünchen, Schwabstedt, Schwaigern, Schwelm, Seesen-Groß Rhüden, Seligenstadt, Sellin, Sievershütten, Singen, Sonthofen, Sprockhövel-Haßlinghausen, Stadthagen, Steinach, Steinheim, Steinhöring, Stockstadt, Straßkirchen, Stutensee, Süderhastedt, Süderlügum, Südharz-Hayn, Südheide-Unterlüß, Südlohn, Sülzetal-Langenweddingen, Sulzbach/Saar, Syke, Tambach-Dietharz, Tangerhütte, Tangstedt, Taucha, Teistungen, Tettnang, Teutschenthal, Tharandt, Tirschenreuth, Trittau, Ulm, Velbert-Neviges, Velen, Vilseck, Vilshofen, Vogtsburg, Vohenstrauß, Waldbröl, Waldenbuch, Waldkirch, Waldkraiburg, Waldsassen, Wallhausen, Wangels, Warburg, Wassenberg, Wechmar, Weeze, Wehlen, Weilheim, Weingarten (Baden), Welzheim, Wendelstein, Wendlingen, Wermelskirchen, Wernberg-Köblitz, Wetter, Wiehl, Wienhausen, Wiesau, Wilster, Witten, Wittorf, Wolfratshausen, Wolfsburg-Neindorf, Wustrow, Zwickau-Mosel und Zwiesel.