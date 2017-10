Technik bei Aldi: Notebook, Convertible und Smart-TV

Aldi verkauft ein Notebook mit SSD und 1-TB-HDD, ein Convertible (Notebook und Tablet) und einen Smart-TV mit Triple Tuner.

Vergrößern Das Medion-Notebook Medion Akoya E2228T lässt sich auch als Tablet verwenden. © Medion

Zwei unterschiedliche Notebooks und einen Smart-TV verkauft Aldi. Wir stellen die Technikangebote des Discounters vor.

Aldi Nord: Medion-Notebook als Convertible ab 28.10.



Aldi Nord verkauft ab dem 28. Oktober das Medion Akoya E2228T. Sie können den 11,6-Zoll-Bildschirm des E2228T aber auch umklappen und das Gerät dann als Tablet oder eBook-Reader verwenden. Für diesen Zweck ist ein Full-HD-Touchscreen verbaut.



Ein Fingerprint-Sensor dient zusammen mit Windows Hello als Zugangsschutz. Die Rechenleistung liefert ein Intel-Atom-x5- Z8350-Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert, wie gehabt mit der Suchassistentin Cortana. Im Lieferumfang ist außerdem ein Office-365-Personal-1-Jahresabo im Wert von 69 Euro enthalten. Als Sicherheitssoftware ist dagegen nur eine 30-Tage-Testversion von McAfee vorinstalliert. Sie können diese aber deinstallieren und stattdessen für dauerhaften Schutz das kostenlose Avira Free Antivirus installieren.



Als Speichermedium kommt eine 64-GB-SSD zum Einsatz. Die Akkulaufzeit gibt Aldi mit bis zu neun Stunden an. Ins Internet geht es via WLAN-AC, außerdem ist Bluetooth 4.1 vorhanden.



Preis und Einschätzung



Das Medion E2228T ist ab dem 28. Oktober für 279 Euro in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich. Das Angebot ist günstig, insbesondere unter Berücksichtigung der SSD. In unserem Preisvergleich finden Sie weitere Notebooks bis 300 Euro, teilweise auch mit DVD-Brenner. Ihnen muss aber klar sein, dass das Medion E2228T leistungsmäßig ein absolutes Einsteigergerät ist.

Technische Ausstattung des Medion E2228T

* Intel Atom x5-Z8350 Prozessor (bis zu 1,92 GHz, 2 MB Cache)

* 29,5 cm (11,6") Full HD Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln

* 64 GB Flash-Speicher

* 4 GB DDR3L Arbeitsspeicher

* Integrierter Fingerprint-Sensor

* High-Definition-Audio mit 2 Lautsprechern

* Intel Wireless-AC 3165 mit integrierter Bluetooth-4.1-Funktion

* Integrierte HD-Webcam und Mikrofon

* Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ohne weiteres vom Benutzer ausgetauscht werden.



Anschlüsse

Multikartenleser für microSD-Speicherkarten, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x miniHDMI out, DC-In-Anschluss; Audio: 1 x Audio Kombo (Mic-in, Audio-out)

Abmessungen und Gewicht:

ca. 27, 8 x 1,83 x 19,9 cm / ca. 1,14 kg (inkl. Akku)

Vergrößern Das Medion Medion E6436. © Medion

Aldi Süd: Notebook mit i5-CPU und SSD ab 26.10.



Aldi Süd verkauft ab dem 26. Oktober das Medion E6436 für 599 Euro. Ein Intel-Core-i5-7200U-Prozessor (siebte Generation, also nicht die ganz neue achte Generation ) liefert die Rechenleistung für das Notebook und greift dabei auf 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher zu. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Punkten auf. Es handelt sich dabei aber nicht um einen Touchscreen und das Medion E6436 lässt sich anders als das obige Medion Akoya E2228T auch nicht als zusammengeklapptes Tablet nutzen.



Als Speichermedium kommt eine 128-GB-SSD zum Einsatz. Von diesem schnellen Flashspeicher starten Windows 10 Home und die Programme, während eine ebenfalls verbaute 1.000-GB- Festplatte die Daten aufnimmt. Ins Internet geht es via WLAN-AC, Bluetooth 4.1 ist ebenfalls vorhanden. Dazu gibt es noch eine Frontkamera für Video-Telefonie und Chats sowie zwei Dolby-Audio-Lautsprecher.



Neben Windows 10 Home ist eine Testversion von Office 365 vorinstalliert. Sie können stattdessen aber auch das dauerhaft kostenlose LibreOffice verwenden. McAfee LiveSafe ist als 30-Tage-Testversion vorinstalliert. Hier empfiehlt sich das dauerhaft kostenlose Avira Free Antivirus als Ersatz.

Verfügbarkeit, Preis und Einschätzung



Das Medion E6436 ist ab dem 26. Oktober für 599 Euro in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich. Laut unserem Preisvergleich bietet es ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, insbesondere durch die Kombination aus SSD und 1-TB-Festplatte.



Technische Ausstattung des Medion E6436

* IntelCore i5-7200U Prozessor mit Intel HD-Grafik (2,5 GHz bis zu 3,1 GHz, 3 MB SmartCache)

* 39,6 cm (15,6”) Full HD-Display mit IPS-Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

* 128 GB SSD

* 1.000 GB Festplatte

* 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher

* High-Definition-Audio mit 2 Lautsprechern – Dolby Audio zertifiziert

* Intel Wireless-AC 3165 mit integrierter Bluetooth-4.1-Funktion

* Integrierte HD Webcam und Mikrofon

* Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM und Dual-Layer Unterstützung

* Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s)

* 4 Zellen Li-Ionen-Akku mit 37 Wh



Anschlüsse

Kartenleser für SD, SDHC, SDXC-Speicherkarten, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI out; Audio: 1 x Audio Kombo (Mic-in, Audio-out)

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

384 x 27 x 270 mm / ca. 2,3 kg (inkl. Akku)

Vergrößern Medion X18112 © Medion

Aldi Süd: 55-Zoll-Smart-TV mit Triple-Tuner und WLAN ab 26.10.



Mit dem Medion X18112 ist ab 26. Oktober für 499 Euro ein Smart-TV mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel im 16:9 Format; LED-Backlight, MPI 1.200) und einer Bildschirmdiagonale von 138,8 cm (55 Zoll) bei Aldi Süd erhältlich. Über den HD Triple Tuner empfangen Sie digitales Fernsehen via Kabel, Satellit oder DVB-T2 HD, ohne dass zusätzliche Receiver nötig sind. Mit einem optionalen und kostenpflichtigen CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+ Schnittstelle außerdem Zugang zu verschlüsselten Programmen.



Vier HDMI-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Entschlüsselung ermöglichen den Anschluss mehrerer externer Geräte. Über den LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN kann der Fernseher sich mit dem Internet verbinden. Filme, Musik oder Fotos können so in Verbindung mit der AVS (Audio Video Sharing) Funktion im heimischen Netzwerk auf dem Fernseher abgespielt werden. Mit der Wireless-Display-Funktion lassen sich darüber hinaus Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem Medion X18112 spiegeln. Ein Internetbrowser ist ebenfalls vorhanden.



Sie können den Medion X18112 mit der Medion Life Remote App für iOS und Android vom Smartphone oder Tablet aus steuern.



Preis und Einschätzung

Der Medion X18112 ist ab 26. Oktober für 499 Euro in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich. Der Fernseher beeindruckt mit seiner Funktionsvielfalt zu einem fairen Preis. Laut unserem Preisvergleich gibt es für um die 500 Euro aber durchaus auch Alternativen zum Aldi-Angebot, zum Beispiel von Samsung.

Technische Ausstattung und Daten des Medion X18112

* 138,8 cm (55") LCD-TV mit UHD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

* HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

* 1.200 MPI (Motion Picture Index)

* Integrierter Internetbrowser

* Integriertes WLAN

* CI+-Schnittstelle

* Medion Life Remote App kompatibel

* Medienportal

* HbbTV

* Wireless Display

* 4 HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung

* Integrierter Mediaplayer

* AVS (Audio Video Sharing)

* Videotext mit 1.000 Seiten Speicher

* EPG (Elektronischer Programmführer)

* Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 200 x 400 mm)

* Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

* Seitenverhältnis 16:9

* Statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.)

* Dynamischer Kontrast von 28.000:1

* Helligkeit 350 cd/m2 (typ.)

* Integrierte Stereo- Lautsprecherboxen (2 x 10W RMS)

* DTS HD Unterstützung

DVB-S2, DVB-T2 HD und HD DVB-C:

* Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)

* DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung

* 10.000 Programmspeicherplätze

* Programmsperre mittels Passwort

* Favoriten

* Timer

* Common Interface (CI+) Slot



Anschlüsse

1 x Antenne, 1 x Satellit, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN RJ-45, 4 x HDMI mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x SCART, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), Y (Video) Pb Pr In (YUV, AV) (Cinch), Audio in für YUV, PC, AV (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch), Subwoofer Out (Cinch)



Lieferumfang

Ultra HD Smart-TV, Fernbedienung inkl. Batterien, Standfüße inkl. Schrauben, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

ca. 124,7 x 78,7 x 27,5 cm / ca. 14,1 kg (mit Füßen)

ca. 124,7 x 73,5 x 9,6 cm / ca. 13,7 kg (ohne Füße)