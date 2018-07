Team Hölle unterwegs: PC-Gaming gegen Bundesliga-Profis!

Die Höllenmaschine X zieht ihre Kreise - und zwar bis zu den Basketballern von mediBayreuth. Die haben Michi und Fritz nämlich gleich mal herausgefordert - und zwar glücklicherweise nicht zum Körbe werfen, sondern zu einer Runde Call of Duty: World War II. Klar, dass sich Team Hölle das nicht zweimal sagen lässt und sich sofort auf den Weg nach Bayreuth macht. Wie das Gaming-Duell ausgegangen ist und ob Team Hölle am Ende doch noch Sport machen musste, erfahrt Ihr in diesem Video.

