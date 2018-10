Tausende C64-Klassiker im Browser spielbar

Auf Archive.org lassen sich Tausende Klassiker aus der Ära des C64 wie Donkey Kong oder Gauntlet im Browser spielen.

Vergrößern Ein Klassiker: Gauntlet für den C64 © wikimedia.org

Der zwischen 1982 und 1994 produzierte Commodore C64 war weltweit ein Erfolg, speziell in Deutschland war der Heimcomputer aber besonders beliebt. Mit Neuauflagen wie dem C64 Mini können Fans des auch Brotkasten genannten Rechners ihre Liebe neu aufleben lassen. Alternativ lassen sich die Titel auch per Emulator auf fast jedem Gerät spielen. Noch einfacher wird es nun durch die bei Archive.org gesammelten über 1000 Spiele , die sich bequem im Browser starten lassen.

Mit wenigen Klicks flackern damit Klassiker wie Altered Beast, The Last Ninja, Burger Time, Sim City, Montezuma's Revenge, Choplifter oder das berüchtigte Decathlon auf jedem Gerät mit Browser über den Bildschirm. Die heute kryptisch anmutenden Befehle zum Start des Spiels sind hingegen nicht notwendig. Vielmehr reicht der Klick auf den Startknopf, schon werden die Spiele im Hintergrund in den Emulator geladen. Den blauen Bildschirm bekommen eingefleischte Fans dennoch kurz zu sehen. Gesteuert wird über die Tastatur, die entsprechenden Belegungen werden meist im Spiel angezeigt. Grafisch sollten C64-Fans jedoch realistisch bleiben: Die damals grafisch beeindruckenden Spiele sind heute eher simpel und teilweise sogar hässlich. Spielerisch sind einige der Klassiker jedoch auch heute noch einen Blick wert – und sei es nur, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Commodore C64 aufgeschraubt: So sieht der Heim-Computer innen aus