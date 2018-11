Tagesangebot: HP Laptops bis 25% reduziert

In den heutigen Tagesangeboten bei Amazon gibt es drei Laptops von HP um einiges günstiger im Vergleich zum normalen Verkaufspreis.

Vergrößern HP Pavilion Notebook 14 Zoll mit Touchscreen heute für 599 Euro. © Amazon

Amazon bringt schon in der Vorwoche zur Cyber Monday Woche - beginnend am Montag, 19.11. ab 6 Uhr morgens - einige ausgewählte Angebote zu Top-Preisen. Meist sind die Angebote nur genau einen Tag gültig und nur so lange der Vorrat reicht. Bei den Blitzangeboten sollte man schnell sein, denn diese sind oft nur wenige Stunden online.

In den heutigen Tagesangeboten gibt es eine Aktion von HP: Bis zu 25% können Sie heute beim Kauf eines HP-Laptops sparen.

Wir haben die Preise mit anderen Online-Anbietern verglichen:

HP Pavilion x360 14-cd0200ng 35,56 cm (14 Zoll Full HD Touchdisplay) Notebook - kostet heute 599 Euro statt 699 Euro. 100 Euro gespart.

-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Modell 668 Euro.

HP 15-da0003ng 39,62 cm (15,6 Zoll HD) Notebook - kostet heute 289 Euro statt 349 Euro. 60 Euro gespart.

-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Modell 329 Euro.

HP 17-by0205ng 43,94 cm (17,3 Zoll HD+) Notebook (ohne Betriebssystem) - kostet heute 299 Euro statt 399. 100 Euro gespart.

-->Beim nächst-günstigsten Wettbewerber kostet das Modell 340 Euro.

