Täglich die besten Technik-Deals - das ganze Jahr

Die besten Technik-Deals von heute

Huawei Y6 2018 © Huawei Das Huawei Y6 Smartphone bietet in der 2018er Variante neben seinem 5,7 Zoll (14,5 cm) großen Full-View-Display einen 1,5 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 425 Quadcore-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher, eine 13 Megapixel Rück- und einen 5 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 124,49 € (UVP ehemals: 149,00 €)

Dell Inspiron 15 3567 © Dell Das Dell Inspiron 15 35670 Notebook bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 15 Zoll (39,6 cm) einen bis zu 3,1 GHz schnellen Intel Core i5-7200U Dualcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD und einen DVD Brenner. Als Betriebssystem dient Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 499,00 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Samsung MZ-76E500B/EU 860 Evo © Samsung Mit der Samsung MZ-76E500B/EU 860 Evo verschaffen Sie Ihrem Notebook einen zusätzlichen Leistungsschub. Die SSD bietet mit ihren 512 GB genug Platz um darauf Betriebssystem, Programme und Ihre wichtigsten Daten unterzubringen. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 83,95 € (UVP ehemals: 189,99 €)

Philips 50PUS7303/12 © Philips Der Philips 50PUS6262/12 löst mit Ultra-HD vier mal so hoch auf als ein gewöhnlicher Full-HD Fernseher, bietet eine Bildschirmdiagonale von 50 Zoll (126 cm), einen HD Triple-Tuner, Smart-TV und Ambilight. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 569,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Epson WorkForce WF-2630WF © Epson Der WorkForce WF-2630DWF Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion die Möglichkeit zum Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät bietet eine Druckauflösung von bis zu 5.760 x 1.440 dpi, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten pro Minute in Farbe und 34 Seiten pro Minute in Monochrom. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 89,00 € (UVP ehemals: 119,00 €)

Die besten Technik-Deals der letzten Tage

Huawei Mate 10 lite © Huawei Das Huawei Mate 10 lite Smartphone bietet neben seinem 5,9 Zoll (15 cm) großen IPS Full-HD Display mit einer Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel, einen 2,3 GHz schnellen HiSilicon Kirin 659 Octacore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher, eine 16 Megapixel Rück- und eine 13,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 7.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 209,00 € (UVP ehemals: 349,00 €)

Sony WI-SP500 © Sony Der kabellose Bluetooth-Kopfhörer Sony WI-SP500 ist der ideale Begleiter für's Workout im Freien oder im Studio. Das Modell verfügt über ein stabiles Nackenband-Design mit Unterstützung an den Ohrhörern für mehr Halt, ist IPX4 wasserfest und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 46,99 € (UVP ehemals: 89,90 €)

Huawei P20 Lite © Huawei Das Huawei P20 Lite Smartphone verfügt neben einem 5,84 Zoll (14,83 cm) großen LCD-Display mit einer Auflösung von 2.280 x 1.080 Pixel über einen 2,3 GHz schnellen Octacore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher, eine 16 Megapixel Rück- und eine 2 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 233,97 € (UVP ehemals: 369,00 €)

Sony KD-49XE8005 © Sony Der Sony KD-49XE8005 Fernseher verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 49 Zoll (123 cm) löst in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel) auf und bietet einen integrierte Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 663,25 € (UVP ehemals: 1.199,00 €)

Sennheiser 506718 HD2.20s © Sennheiser Der Sennheiser 506718 HD2.20s On-Ear-Kopfhörer verfügt über ein schlankes und leichtes Design mit weichen Ohrpolstern, die einen hohen Tragekomfort bieten sollen. Die geschlossene Bauweise des faltbaren Modells soll dabei für weniger Hintergrundgeräusche und detailreichen Klang sorgen. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 46,99 € (UVP ehemals: 69,00 €)

Samsung Evo Plus 64 GB © Samsung Mit der Samsung Evo Plus 64 GB Micro-SDXC Speicherkarte erweitern Sie Ihr Smartphone oder Ihre Digitalkamera um 64 GB. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit der Karte beim Lesen liegt bei 100 Mbit/s. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 18,90 € (UVP ehemals: 37,90 €)

Hisense H55U7A © Hisense Der Hisense H55N6800 bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll (138 cm) mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, einen Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 689,25 € (UVP ehemals: 1099,00 €)

Canon PowerShot SX620 HS © Canon Die Canon PowerShot SX620 HS verbindet ein kompaktes Gehäuse mit einem 25-fachen optischen Zoom und einem 3,0 Zoll (7,5 cm) großen Display, bietet eine Auflösung von 20,20 Megapixel und fertigt Videos in Full-HD an. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 188,98 € (UVP ehemals: 245,00 €)

Sony MDRZX330BT © Sony Bei dem Sony MDRZX330BT handelt es sich um einen Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer zum Einstiegspreis. Dieser bietet ein leichtes Design und soll dank 30 mm Treiber mit Neodymium Magnet einen kraftvollen Klang liefern. Das Modell stellt per Bluetooth eine kabellose Verbindung zu Smartphone oder anderen bluetooth-fähigen Gerätet her.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 47,81 € (UVP ehemals: 69,90 €)

Huawei P smart © Huawei Das Huawei P smart Smartphone bietet neben seinem 5,6 Zoll (14,35 cm) großen Full-View-Display mit einer Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixel, einen 2,3 GHz schnellen Huawei Kirin 659 Octacore-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher, eine 13 Megapixel (Dual-) Rück- und eine 8,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 160,00 € (UVP ehemals: 259,00 €)

Huawei MediaPad T5 10.1 © Huawei Das Huawei MediaPad T5 Tablet verfügt neben seinem 10,1 Zoll (25,6 cm) großen Full-HD IPS-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln über einen 2,4 GHz schnellen HiSilicon-Kirin 659 Octacore-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher, eine 5 Megapixel Rück- und eine 2 Megapixel Frontkamera. Als Betriebssystem dient Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 199,00 € (UVP ehemals: 229,00 €)

Samsung NU7199 © Samsung Der Samsung NU7199 Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) löst in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel) auf und verfügt über einen integrierten Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 439,00 € (UVP ehemals: 749,00 €)

Lenovo Yoga TAB 3-X50F © Lenovo Das Lenovo Yoga Tablet 3-X50F bietet neben einem 10,1 Zoll (25,7 cm) großen Multi-Touch IPS LED Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixel, einen 1,3 GHz schnellen Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 Quadcore-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Die Kamera liefert Aufnahmen in einer Auflösung von 8 Megapixel. Als Betriebssystem dient Android 6.0. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 199,00 € (UVP ehemals: 249,00 €)

LG 49UK7550LLA © LG Der 49 Zoll (123 cm) große LG 49UK7550LLA Fernseher bietet Ultra HD mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 593,57 € (UVP ehemals: 899,00 €)

Sony KD-55XF7596 © Sony Der Sony KD-55XF7596 Fernseher verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139,7 cm) löst in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel) auf und bietet einen integrierte Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 639,99 € (UVP ehemals: 999,00 €)

Brother MFC-J5330DW © Brother Der Multifunktionsdrucker Brother MFC-J5330DW vereint Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion. Das Tintenstrahlgerät druckt bis zu 22 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe, die Papierkassette nimmt 250 Blatt auf. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 184,90 € (UVP ehemals: 259,00 €)

WD My Book USB3.0 8TB © WD Der Western Digital My Book Desktop-Speicher bietet mit seinen 8 TB viel Speicherplatz für Backups, Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente. Die Verbindung zum Rechner wird per USB 3.0 oder alternativ USB 2.0 hergestellt. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 174,90 € (UVP ehemals: 249,99 €)

Das deutsche Elektronik-Unternehmen Sennheiser bietet in seinem Online-Shop laufend deutlich reduzierte Kopfhörer zum Sonderpreis an, aktuell etwa den Urbanite XL On-Ear-Kopfhörer für 75 statt 179 €.



Kaspersky Internet Security © Kaspersky Internet Security vom Sicherheits-Spezialisten Kaspersky schützt effektiver vor allen Arten der Internetbedrohung, bietet optimalen Datenschutz bei Online-Banking und -Shopping und schützt Ihre digitale Identität und Privatsphäre. Die Lizenz gilt für drei Geräte und hat eine Laufzeit von einem Jahr. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 39,99 € (UVP ehemals: 59,95 €)

Samsung NU7179 © Samsung Der Samsung NU7179 Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 58 Zoll (147 cm) löst in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel) auf und verfügt über einen integrierten Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 629,00 € (UVP ehemals: 1.149,00 €)

Samsung Galaxy S8 © Samsung Das Samsung Oberklasse-Smartphone Galaxy S8 bietet ein 5,8 Zoll (14,7 cm) großes SAMOLED-Display mit einer Auflösung von 2960 x 1440 Pixel, einen Samsung Exynos 8895 Octacore-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 4 x 2,3 und 4 x 1,7 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher, eine 12 Megapixel Rück und eine 8 Megapixel Frontkamera. Als Betriebssystem dient Android 7.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 433,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Hisense H55AE6400 © Hisense Der Hisense H55AE6400 bietet bei einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (138 cm) mit Ultra-HD eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, einen Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 539,99 € (UVP ehemals: 899,00 €)

Sony MDR-RF895RK © Sony Der kabellose Funkkopfhörer Sony MDR-RF895RK bietet laut Hersteller einen hochwertigen Klang dank des Geräuschminimierungssystem und einen hohen Tragekomfort durch gepolsterte, dreh- und neigbare Ohrpolster. Die Reichweite des Kopfhörers liegt laut Hersteller bei bis zu 100 Metern, die Wiedergabezeit bei 20 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 75,00 € (UVP ehemals: 109,99 €)

Sony DSC-HX60 © Sony Die Kompaktkamera Sony DSC-HX60 verfügt über einen EXMOR R CMOS Sensor mit 20,4 Megapixeln und Bildstabilisator, ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Display und einen 30-fachen optischen Zoom. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 204,29 € (UVP ehemals: 409,00 €)

SanDisk Ultra 3D SSD 500 GB © SanDisk Mit der SanDisk SSD Ultra verschaffen Sie Ihrem Notebook einen zusätzlichen Leistungsschub. Die SSD bietet mit ihren 1TB massig Platz, um darauf Betriebssystem, Programme und Ihre Daten unterzubringen. Die maximale Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit liegt bei 560 MB/s bzw. 530 MB/s. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 74,00 € (UVP ehemals: 117,99 €)

TP-Link TL-WA850RE © TP-Link Mit dem WLAN-Repeater TP-Link TL-WA850RE erweitern Sie Ihr WLAN-Netz, und sorgen so für eine verbesserte Abdeckung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch Ihr bestehendes Drahtlosnetz. Der TP-LINK erreicht Datenraten von bis zu 300Mbps. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 19,60 € (UVP ehemals: 24,90 €)

HP 250 G6 SP 4QW27ES © HP Das HP 255 G6 SP 4QW27ES Notebook verfügt über ein 15 Zoll (39,6 cm) großes, entspiegeltes Full-HD 16:9 LED-Display, einen 2,3 GHz schnellen Intel Core i3-7020U Dualcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 128 GB große SSD, einen DVD Brenner und läuft unter Windows 10. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 499,00 € (UVP ehemals: 549,00 €)

Dell Vostro 5568 © Dell Das Dell Vostro 5568 Notebook verfügt über ein 15 Zoll (39,6 cm) großes Full-HD-Display, einen 2,0 GHz schnellen Intel Core i3-6006U Dualcore-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große Festplatte und läuft unter Windows 10 Pro. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 639,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Samsung Galaxy J5 Duos © Samsung Das Samsung Galaxy J5 Duos Smartphone bietet ein 5,2 Zoll (13,18 cm) großes Super AMOLED Display, einen 1,2-GHz schnellen Quadcore-Prozessor, 16 GB internen Speicher, 2 SIM-Karten-Slots, eine 13 Megapixel Kamera und läuft unter Android 7.0. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 150,00 € (UVP ehemals: 279,00 €)

Sony MDR-EX110APB © Sony Die Sony MDR-EX110APB In-Ear-Kopfhörer sind eine preisgünstige Lösung für den mobilen Musikgenuß. Die integrierte Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Anrufen sowie die Steuerung der Musik und das integrierte Mikrofon läßt die Verwendung als Headset zu. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 17,99 € (UVP ehemals: 25,00 €)

Sony DSC-WX500 © Sony Die Sony DSC-WX500 Kompaktkamera bietet einen EXMOR R CMOS-Sensor mit 21,1 Megapixel, einen 30-fachen optischen Zoom und ein um 180° Grad neigbares LC-Display. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 244,25 € (UVP ehemals: 399,00 €)

Sony MDR-ZX310 © Sony Bei dem Sony MDR-ZX310 handelt es sich um einen Over-Ear-Kopfhörer zum Einstiegspreis. Das Modell bietet ein leichtes und robustes Design, lässt sich dank des Klappmechanismus platzsparend zusammenfalten und bietet sich somit für die mobile Verwendung mit MP3-Player oder Smartphone an. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 19,28 € (UVP ehemals: 25,00 €)

Samsung NU8009 © Samsung Der Samsung NU8009 Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 49 Zoll (123 cm) löst in Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel) auf und verfügt über einen integrierten Triple-Tuner und Smart-TV. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 647,00 € (UVP ehemals: 1.249,00 €)

Canon Pixma MX495 © Canon Der Canon Pixma MX495 Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion, die Möglichkeit zum Kopieren, Scannen und Faxen. Das günstige Einsteigermodell druckt 8,8 Schwarz-Weiß-Seiten oder 4,4 Farbseiten pro Minute,die Druckauflösung liegt bei bis zu 4.800 x 1.200 dpi. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 51,90 € (UVP ehemals: 99,00 €)

Samsung Galaxy A6 © Samsung Das Samsung Galaxy A6 vermittelt dank eines Metallgehäuses einen wertigen Eindruck und bietet neben einem 5,6 Zoll (14,25 cm) großen Super AMOLED HD Display mit einer Auflösung von 1480 x 720 Pixel einen 1,6 GHz schnellen Octacore-Prozessor, eine 16 Megapixel Rück- und eine 16 Megapixel Front-Kamera, 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Als Betriebssystem dient Android 8.0. ➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 214,90 € (UVP ehemals: 309,00 €)

AVM FRITZ!Box 7430 © AVM Die FRITZ!Box 7430 ist AVMs erster für IP-Anschlüsse ausgelegter Router. Das Modell bietet VDSL-Vectoring mit über 100 MBit/s, WLAN-N im 2,4-GHz-Band mit bis zu 450 MBit/s und besitzt vier Fast Ethernet LAN-Anschlüsse und einen USB-2.0-Anschluss. Eine DECT-Basis, an der sich bis zu sechs Schnurlostelefone nutzen lassen ist in die Fritzbox verbaut. Zusätzlich können über den TAE-Steckplatz auch analoge Telefone oder Faxgeräte angeschlossen werden. Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk sowie HD-Telefonie gehören zur Ausstattung. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 89,99 € (UVP ehemals: 129,00 €)

AVM Fritz! WLAN Repeater 310 © AVM Mit dem AVM Fritz!WLAN Repeater 310 erweitern Sie Ihr WLAN-Netz, und sorgen so für eine verbesserte Abdeckung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch Ihr bestehendes WLAN-Netz. Das Gerät erreicht Datenraten von bis zu 300Mbps. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 28,90 € (UVP ehemals: 49,00 €)

HP Envy Photo 6230 © HP Der HP Envy 6230 Multifunktionsdrucker beherrscht die Funktionen Drucken, Scannen, und Kopieren, die maximale Druckauflösung liegt bei 4.800 x 1.200 dpi. Das Gerät druckt bis zu 13 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 81,90 € (UVP ehemals: 109,99 €)

Sennheiser CX 6.00BT © Sennheiser Der Sennheiser CX 6.00BT In-Ear-Kopfhörer verbindet sich per Bluetooth mit Smartphone, Tablet und Co. und soll für einen präzisen Klang und ausgezeichnete Basswiedergabe sorgen. Das ergonomische Design mit leicht am Hals anliegendem Kabel soll einen sicheren, bequemen Sitz gewährleisten. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei 6 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 74,90 € (UVP ehemals: 99,00 €)

Logitech MK270 Wireless Combo © Logitech Die Logitech MK270 Wireless Combo ist ein preisgünstiges Set aus Tastatur und optischer Maus. Die Tastatur ist robust und soll bei einem flachen Profil für komfortables und leises Tippen sorgen. Der Hersteller verspricht eine 12 bzw. 24 Monate batteriegestützte Betriebsdauer für Maus bzw. Tastatur. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 26,20 € (UVP ehemals: 39,99 €)

Grundig 40 GFB 6822 LED-Fernseher © Otto Den Grundig 40 Zoll-LED Fernseher GFB 6822 gibt es diesen Monat zum Bestprice bei OTTO . Mit Full-HD Auflösung liefert das Display warme und natürliche Farben in brillianter Qualität. Weiterhin kann der Fernseher Smart-TV (WLAN oder LAN), hat 3 HDMI- und 2 USB-Anschlüsse sowie einen CI+ Modulschacht. Da alle digitalen Empfangsarten integriert sind, braucht es keinen extra Receiver.

➤ Angebotspreis bei Otto : 289,99 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Lenovo Tab7 Essential TB-7304F © Lenovo Das Lenovo Tab7 Essential TB-7304F Tablet bietet neben seinem 7 Zoll (17,78 cm) großen IPS LED Display einen MediaTek MT8167D Quadcore-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 1,3 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher, 8 GB internen Speicher und eine 2 MP Rück- bzw. Frontkamera. Als Betriebssystem dient Android 7.0. ➤ Angebotspreis bei Cyberport : 73,90 € (UVP ehemals: 99,00 €)

B&O Play H5 © B&O Der B&O PLAY H5 In-Ear Kopfhörer verbindet sich per Bluetooth mit Smartphone, Smartwatch und Co. und sorgt dabei für den detailgenauen Signature Sound des dänischen Traditionsherstellers Bang & Olufsen. Die passgenauen In-Ear-Kopfhörer sind aus einem robusten, atmungsaktiven Material hergestellt, bieten Spritz- und Staubschutz, verbinden sich magnetisch und liegen dadurch sicher um den Hals, wenn sie nicht im Gebrauch sind. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 5 Stunden. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 164,99 € (UVP ehemals: 249,00 €)

SanDisk Ultra Fit 32 GB © SanDisk Das SanDisk Ultra Fit 32 GB USB Flash Drive ist eine ultrakompakte und flache Speichererweiterung, ideal für Notebooks, Spielekonsolen, Auto-Audiosysteme und mehr. Die Verbindung über USB 3.0 sorgt mit bis zu 150 MB/s für eine bis zu 15 Mal schnellere Datenübertrag als mit Standard USB 2.0 Laufwerken. ➤ Angebotspreis bei Amazon : 14,99 € (UVP ehemals: 17,99 €)

GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 Black Edition, 8192 MB GDDR5 © Nvidia Nur solange der Vorrat reicht gibt es bei Caseking, die EVGA GeForce GTX 1070 Gaming-Grafikkarte inkl. EVGA PowerLink Grafikkarten-Stromadapter zum Vorzugspreis. ➤ Angebotspreis bei Caseking : 459,90 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Canon Pixma TR8550 © Canon Der Canon Pixma TR8550 Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion, die Möglichkeit zum Kopieren, Scannen und Faxen. Das Gerät druckt 15 Schwarz-Weiß-Seiten oder 10 Farbseiten pro Minute, die Druckauflösung liegt bei bis zu 4.800 x 1.200 dpi.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 105,90 € (UVP ehemals: 215,00 €)

BenQ TH530 Full HD 3D DLP-Projektor © BenQ Mit dem BenQ TH530 Full HD 3D DLP-Projektor erweitern Sie Ihr Heimkino-System, spielen Videospiele oder schauen sich Sportveranstaltungen an. Das Gerät verfügt über eine Bildhelligkeit von 3.200 Ansi Lumen und ein Kontrastverhältnis von 10.000:1.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 469,00 € (UVP ehemals: 699,00 €)

Elektronik Bundles & Sparpakete © Amazon Ob Fernseher, Audio, Heimkino, Kamera oder Handy - Amazon bietet laufend spannende Rabatt- und Cashback-Aktionen sowie Bundles und Sparpakete. Beim Kauf eines Geräts erhalten Sie entweder ein anderes Gerät, einen Rabatt auf den zweiten Artikel oder einen Gutschein kostenlos dazu. Die Angebote wechseln in unregelmäßigen Abständen. Aktuell gibt es etwa bis zu 160 € Cashback oder 240 € Guthaben beim Kauf von ausgewählten Canon-Produkten.

Zur Aktion



Alle Blitzangebote von Amazon Finden Sie hier sämtliche "Blitzangebote" von Amazon . Blitzangebote starten täglich ab 8 Uhr alle 15 Minuten, Angebote des Tages bereits um Mitternacht. Die Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht.

Schwarzer Freitag wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da es sich dabei für viele US-Amerikaner um einen Brückentag handelt an dem sie die ersten Weihnachtseinkäufe tätigen, bieten viele Händler an diesem Tag besonders hohe Rabatte an. Auch in Deutschland wird der Super-Schnäppchen-Freitag aus den USA zunehmend populärer.

Der Schnäppchen-Tag wurde ursprünglich vor allem in Ladengeschäften zelebriert, der Trend hat sich aber schnell auf viele Online-Händler übertragen. Trotzdem haben die Online-Händler mit dem Cyber Monday ihren eigenen Schnäppchen-Tag und Marketing-Begriff ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving, und somit auch nach dem schwarzen Freitag. Um es noch komplizierter zu machen, hat nun wiederum der Online-Händler Amazon seinen eigenen Cyber Monday vorverlegt, auf den Montag vor Thanksgiving. In Summe ist aus einem Schnäppchen-Tag jetzt schon eine Rabatt-Woche - die Cyber Monday Woche - geworden. Dieses Jahr findet vom 21.11. bis 28.11. statt.

Trotz vieler guter Angebote rund um die Cyber-Monday-Woche, gibt es auch viel Kritik. Den Händlern wir oft vorgeworfen, Rabatte auf völlig überzogene Preise zu machen, um das Angebot attraktiver aussehen zu lassen als es ist.

Außerdem gibt es natürlich nicht nur in der Cyber-Monday-Woche Technik zum günstigen Preis. Das ganze Jahr über rabattieren Online-Händler immer wieder viele Ihrer Produkte, man muss nur wissen wann und wo. Wir liefern Ihnen hier täglich die besten Technik-Schnäppchen im Netz. Ein Lesezeichen auf den Beitrag lohnt sich also!