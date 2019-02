Switch: Gratis-Spiel Tetris 99 mit Battle-Royal-Modus

Michael Söldner

Mit Tetris 99 bietet Nintendo ab sofort eine Spielform des Klassikers für Switch in Battle-Royale-Manier an.

Vergrößern Tetris 99 ist ein Ableger des Spiels mit Battle-Royale-Modus. © nintendo.de

Abonnenten von Nintendo Switch Online erhalten aktuell ein interessantes Gratis-Spiel für ihre Switch: Tetris 99 sieht auf den ersten Blick auf wie eine weitere Umsetzung des unverwüstlichen Klassikers für den Gameboy. Doch der Namenszusatz deutet bereits an, dass hier der Multiplayer-Modus im Vordergrund steht. Bis zu 99 Spieler treten in einer Art Battle-Royale-Modus gegeneinander an. Der letzte Spieler, der noch Blöcke stapelt, hat gewonnen.

Am grundlegenden Spielprinzip hat sich in Tetris 99 hingegen nur wenig geändert: Von oben einfallende Blöcke müssen mit den Richtungstasten gedreht und platziert werden. Ist eine Reihe mit Blöcken gefüllt, so verschwindet diese. Wer vier Reihen auf einmal beseitigt, erzielt einen Tetris. Auf diese Weise lassen sich die Gegner besonders gut unter Druck setzen. Denn jede abgebaute Reihe sorgt bei den Gegnern für Abfallblöcke, die deren Bildschirme mit Blockaden füllen. Der Spieler kann sich sogar aussuchen, wem er seine Abfallblöcke schickt. Nach dem Kampf stellt Tetris 99 detaillierte Statistiken zur Verfügung. Gleichzeitig steigen siegreiche Spieler im Rang auf. Nintendo veranstaltet zudem zeitlich befristete Online-Events mit der Chance auf echte Preise. Wer eh schon für ein Abo von Nintendo Switch Online zahlt, sollte sich das kostenlose Tetris 99 nicht entgehen lassen.

