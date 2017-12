Surface Pro und Galaxy S7 günstig bei Amazon verfügbar

Wenn Sie mit dem Kauf eines neuen Smartphones oder Tablets liebäugeln, sollten Sie einen Blick auf das Samsung Galaxy S7 und das Surface Pro werfen. Beide Geräte gibt es derzeit reduziert bei Amazon.

Vergrößern Deutlich günstiger gibt es derzeit das Samsung Galaxy S7 und das Microsoft Surface Pro © Samsung / Microsoft

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Smartphone und legen nicht so viel Wert darauf, immer das neueste Modell zu besitzen? Dann könnte das Samsung Galaxy S7 etwas für Sie sein, das derzeit für 398,91 Euro bei Amazon angeboten wird. Das Samsung-Flagschiff von 2016 gibt mit seinem 5,1 Zoll großen Super-AMOLED-Display, dem 64-Bit-Octa-Core-Prozessor und der 12-MP-Kamera auch heute noch eine gute Figur ab. Für Ihre Dateien stehen Ihnen 32 GB an internem Speicher zur Verfügung, der problemlos per MicroSD um 256 GB erweitert werden kann. Dass es sich um ein gutes Angebot handelt, beweist ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich : das nächstgünstigere Angebot liegt je nach Farbe bei ca. 420 Euro. Im Test haben uns insbesondere das Design und die Bildqualität der Kamera überzeugt.

Nicht minder interessant ist die Surface-Pro-Offerte bei Amazon. Dort wird das Microsoft Profi-Tablet mit Intel-Core-m3-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB SSD für 739 Euro angeboten. Das Display des Windows-10-Geräts ist mit 12,3 Zoll groß genug bemessen, um damit ordentlich arbeiten zu können. Im Preis inbegriffen ist ein Surface Pro Type Cover in schwarz. Wenn Sie auch einen Stift dazu möchten, müssen Sie für diesen allerdings nochmals ca. 80 Euro locker machen. Im Test wusste das Gerät durchweg zu gefallen. Überzeugt hat uns im Test vor allem das hohe Rechentempo, das hochauflösende Display sowie die ordentliche Akkulaufzeit. Auf einen USB-C-Anschluss müssen Sie leider verzichten. Laut PC-WELT-Preisvergleich liegt der nächstgünstigere Preis bei 765 Euro.

