Surface Pro (Core i5) für nur 799 Euro mit Type-Cover

Bei Amazon ist am Freitag ein Surface Pro mit Core i5 und Type Cover besonders günstig erhältlich.

Vergrößern Surface Pro Bundle

Amazon hat zur laufenden Cyber Monday Woche am Freitag auch ein Microsoft Surface Pro im Angebot.



Dabei handelt es sich um ein Surface Pro mit Intel Core i5 (7te Generation), 128 Gigabyte großer SSD, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und Windows 10 Pro. Mit im Bundle befindet sich ein Type Cover in der Farbe Schwarz. Der Preis: Günstige 799 Euro. Am Vortag verlangte Amazon für das Produkt noch 1.156 Euro.



Surface Pro (Intel Core i5, 128GB SSD, 8GB RAM, Win 10 Pro) inkl. Type Cover (Schwarz) für 799 Euro



Bei Microsoft direkt ist dieses Bundle nicht erhältlich, sondern nur bei Amazon. Im Online-Store von Microsoft kostet das Surface Pro der fünften Generation mit Core i5 , 128 GB SSD und 8 GB und ohne Type Cover aktuell ermäßigt 1.049 Euro statt 1.149 Euro. Das Type Cover ist als Extra-Zubehör in beliebiger Farbe für um die 180 Euro erhältlich.

Zum "Schwarzen Freitag" hat Microsoft allerdings auch in seinem Online-Store die Preise für diverse Produkte gesenkt. Darunter für das Surface Pro (6te Generation), Xbox One und Xbox One X. Alle Details zu diesen Angeboten finden Sie in diesem Beitrag.

