Surface Pro bis zu 250 Euro günstiger im Bundle

Im Microsoft Store ist das Surface Pro in zwei neuen Bundles erhältlich. Sie können bis zu 250 Euro beim Kauf sparen.

Vergrößern Surface Pro im Angebot © Microsoft

Microsoft hat in seinem Microsoft Online Store eine Back-to-School-Aktion für zwei Surface-Pro-Modelle gestartet, die noch bis zum 12. August 2018 läuft. Lassen Sie sich vom Namen der Aktion nicht täuschen: Die Angebote sind nicht nur für Schüler, Lehrer und Studenten erhältlich, sondern für alle Interessenten.

Das Surface Pro ist in zwei Varianten günstiger erhältlich:

In der Variante 1 sparen Sie 249,99 Euro beim Kauf des Surface Pro Intel Core i5 mit 256 Gigabyte großer SSD, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und dem Type Cover in Platinfarbe. Das Bundle kostet nämlich reduziert 1.149 Euro.

In der zweiten Variante sparen Sie 149,99 Euro. Das Bundle bestehend aus Surface Pro Core m3, 128 Gigabyte großer SSD, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und Type Cover in Platinfarbe kostet 749 Euro.

Das Surface Pro kann sowohl als Tablet als auch als Notebook genutzt werden. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display im 3:2-Format löst mit 2.736 x 1.824 Pixel (267 ppi) auf. Zur weiteren Ausstattung gehören Intel HD-Graphik 620, 4 bzw. 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, 128 bzw. 256 GB SSD, 802.11ac-WLAN-Netzwerk, USB-3.0-Anschluss in Normalgröße, MicroSDXC-Kartenleser, eine 8-MP-Kamera an der Rückseite und eine 5-MP-Kamera auf der Vorderseite mit Windows-Hello-Unterstützung für die Authentifizierung in Windows 10 per Gesichtserkennung. Das Surface Pro ist 29,2 x 20,1 x 8,5 Millimeter groß und auch die Core-i5-Variante, die übrigens ohne Lüfter aus . Vorinstalliert sind Windows 10 Pro und eine 30-Tage-Testversion von Office 365.