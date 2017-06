Surface Pro 4: Ab 759 Euro erhältlich

Profi IT

Vom 26. bis 27. Juni ist das Surface Pro 4 mit einem Preisnachlass von bis zu 520 Euro zu haben.

Vergrößern Microsofts neues Surface Pro ist noch bis morgen günstiger zu haben. © Microsoft

Microsoft hat heute in seinem Online Store eine Rabatt-Aktion für das 2-in-1-Tablet Surface Pro 4 gestartet. Bei den insgesamt acht unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen können Kunden bis zu 520 Euro gegenüber der UVP sparen. Das Einsteiger-Modell mit Intel Core m3, 128 GB Speicher und 4 GB RAM ist bereits für 749 statt der bisherigen 899 Euro zu haben. Die Ersparnis steigt bei den besser ausgestatteten Modellen noch einmal beträchtlich an. So kostet die Variante mit Intel Core i7, 265 GB Speicher und 8 GB RAM nur noch 1.365 anstatt 1.629 Euro.

Ganze 520 Euro sparen Käufer des Premium-Modells mit Intel Core i7, 1 TB Speicher und 16 GB RAM. Anstatt der bisherigen 2.829 Euro ist das Tablet im Aktionszeitraum bereits für 2.309 Euro zu haben. Sparen können Microsoft-Kunden auch beim Kauf im Bundle . Das Microsoft Surface Pro 4 in der Version mit Intel Core i5, 128 GB Speicher und 4 GB kostet zusammen mit dem Type Cover nur 799 Euro anstatt 1.099 Euro.

