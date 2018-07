Surface Laptop jetzt ab 699 Euro erhältlich

Microsofts Surface Laptop ist in einer neuen Einsteiger-Variante mit Core-m3-Prozessor nun bereits ab 699 Euro erhältlich.

Microsoft will Käufern des Surface-Laptop einen günstigeren Einstieg ermöglichen. Startete der Preis des Arbeits-Notebooks bisher bei 1.149 Euro, bietet der Redmonder Konzern nun eine Budget-Variante an. Im Gerät, das aktuell nur in der Farbe Platin erhältlich ist, werkeln ein Core-m3-Prozessor von Intel sowie ein Intel-HD-Graphics-615-Grafikchip. Zusammen mit 4 GB Arbeitsspeicher und einer Festplatte mit 128 GB liegt der Einstiegspreis nun bei nur 699 Euro. Andere RAM- und Speicher-Konfigurationen sind mit dem Budget-Modell nicht möglich.

Bei der nächsthöheren Konfiguration mit Intel Core i5, 4 GB RAM und 128 GB Festplatte können Käufer aktuell 150 Euro sparen. Der Surface Laptop kostet im Rahmen der Rabatt-Aktion in dieser Ausführung nur 999 Euro. 180 Euro günstiger ist auch die Core-i5-Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher zu haben. Die größte Ersparnis bekommen Käufer der Cor-i7-Version mit 16 GB RAM und 1-TB-Festplatte. Sie zahlen gegenüber der UVP 500 Euro weniger.

Microsoft Surface Laptop ist ein mobiles Notebook mit Touchscreen und Windows 10 Pro. Welche Vorzüge das Gerät bietet und welche Nachteile Surface-Laptop-Besitzer in Kauf nehmen müssen, erklären wir in unserem ausführlichen Test .