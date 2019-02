Surface Headphones ab 7. März für 380 Euro erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Microsoft wird die Surface Headphones ab dem 7. März auch in Deutschland anbieten. Der Preis für die ANC-Kopfhörer: 380 Euro.

Vergrößern Die Surface Headphones mit ANC sind ab dem 7. März 2019 in Deutschland erhältlich © Microsoft

Die Over-Ear-Kopfhörer Surface Headphones von Microsoft werden ab dem 7. März im deutschen Handel verfügbar sein. Im Microsoft Online Store werden die Kopfhörer zwar bereits gelistet, sind aber noch nicht vorbestellbar. In den USA sind die Surface Headphones seit einigen Wochen verfügbar.

Mit den Surface-Kopfhörern erweitert Microsoft seine Surface-Produktlinie zum ersten Mal um Kopfhörer. Dabei handelt es sich um ein Modell mit Active-Noise-Cancelling (ANC), also aktiver Geräuschunterdrückung. An beiden Hörmuscheln befinden sich haptische Einstellräder, über Sie die Lautstärke und das ANC über eine Drehbewegung mehrstufig anpassen. Die Geräuschunterdrückung ist in 13 Stufen mit bis zu 30 Dezibel möglich. Die weiteren Einstellmöglichkeiten des Kopfhörers sind über Touch-Oberflächen auf beiden Ohrmuscheln erreichbar.

Vergrößern Weiterer Blick auf die Surface Kopfhörer © Microsoft

An jeder Hörmuschel des Surface Headphone befinden sich vier Mikrofone: Jeweils zwei für Sprache und zwei für das ANC. Microsoft verspricht ein "exzellentes Hör- und Anruferlebnis" und eine "optimierte Sprachqualität für Telefonkonferenzen". Die Wiedergabe von Musik wird automatisch unterbrochen, sobald der Kopfhörer abgenommen wird.

Die Surface Headphones lassen sich via Bluetooth mit bis zu acht Geräten verbinden und es kann leicht zwischen den verbundenen Geräten gewechselt werden. Alternativ kann aber auch ein Gerät über einen 3,5-mm-Audio-Anschluss per Kabel verbunden werden.

Die Akkulaufzeit der Surface Headphones liegt laut Microsoft bei bis zu 15 Stunden. Die Kopfhörer besitzen eine Schnellladefunktion, mit der der Akku innerhalb von fünf Minuten so weit aufgeladen werden kann, dass das Anhören von einer Stunde Musik möglich ist. In weniger als zwei Stunden ist der Kopfhörer über USB-C komplett aufgeladen. Weitere Infos zu den Surface Headphones finden Sie hier im Microsoft Store.

