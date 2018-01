Surface Book 2: Neue 15-Zoll-Version in Kürze verfügbar

Microsoft hat nun offiziell die 15-Zoll-Variante des Surface Book 2 für Deutschland angekündigt. Hier alle Details.

Vergrößern Surface Book 2 von Microsoft © Microsoft

Nach der 13,5 Zoll-Variante des Surface Book 2 von Microsoft wird demnächst in Deutschland und vielen anderen Ländern auch die größere 15-Zoll-Variante erhältlich sein, die bisher nur in den USA verfügbar ist. Das kündigte Microsoft am Mittwoch in diesem Eintrag im Windows Blog an. Das Surface Book 2 mit 15-Zoll-Display soll dem Blog-Eintrag ab sofort hier im Microsoft Online Store vorbestellbar sein, allerdings konnten wird dort die neue Variante noch nicht entdecken (Stand: 17.1., 13:50 Uhr). Das dürfte sich im Laufe des Tages noch ändern.

Die Akkulaufzeit des Surface Book 2 mit 15 Zoll Display gibt Microsoft mit bis zu 17 Stunden an. In dem Gerät stecken die 8te Generation der Intel-Core-Prozessoren und die diskreten GPUs GTX 1060 oder GTX 1050 von Nvidia. Im PC-WELT-Test erhielt das Surface Book 2 mit 13,5-Zoll-Display die Note 1,42 (Sehr gut). Aus dem PC-WELT-Test-Fazit:

Das Microsoft Surface Book 2 verdient sich im Test die Note 1, weil es alles vereint, was Notebook-Nutzer wünschen: Es ist ein ultramobiles Arbeitsgerät mit herausragender Akkulaufzeit, tollem Display und klasse Tastatur. Und es ist außerdem eine Gaming-Maschine. Ob es sinnvoll ist, alles in ein Gerät zu packen? Egal - das Surface Book 2 zeigt, dass es tatsächlich geht. Allerdings zu einem höheren Preis als ein ordentlicher Spiele-Laptop und ein ultramobiles Arbeits-Notebook zusammen kosten würden.



Die neue Surface-Book-2-Variante kommt in allen Ländern auf den Markt, in denen die 13,5-Zoll-Version bereits erhältlich ist. Die Vorbestellung ist damit jetzt nicht nur in Deutschland möglich, sondern auch in den folgenden Ländern: Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien Irland, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden und Schweiz.