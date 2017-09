Super Mario Run: Großes Update bringt neue Level

Nintendo spendiert Super Mario Run für Android und iOS ein größeres Update. Aktuell ist das Spiel im Angebot erhältlich.

Vergrößern Super Mario Run ist für Android und iOS verfügbar © Nintendo

Nintendos Super Mario Run hat ein großes Update erhalten, das die Spieler wieder verstärkt vor die iOS- und Android-Geräte locken soll. Wie gewohnt sind die ersten Levels kostenfrei spielbar. Bis zum 21. Oktober hat Nintendo aber den Preis für die Freischaltung der Vollversion auf 5,49 Euro halbiert. Das gilt sowohl für Super Mario Run für Android (im Google Play Store) als auch für Super Mario Run für iOS (im iTunes Store).

Zu den Neuerungen gehört Remix 10. In dem Modus können die Spieler zehn kurze, direkt aufeinanderfolgende Level absolvieren, die Passagen aus den Hauptleveln enthalten. Ziel ist es, die immer schwieriger werdenden Level zu durchlaufen und Daisy zu finden. Als weitere Neuerung kommt "Stern", eine komplett neue Welt mit neun neuen Leveln, in das Spiel. Sie wird freigeschaltet, sobald die ersten sechs Welten abgeschlossen wurden.

Als Ein-Daumen-Spiel hatte uns seinerzeit Super Mario Run bei der Veröffentlich doch positiv überrascht. Nicht wegen des Spiels und Spielprinzips selbst, sondern wegen der hohen Production Value, wie es so schön neudeutsch heißt. Dem Spiel merkt man an, dass viel Zeit, Geld und Entwicklung hineingesteckt wurde. Bei den vielen schrottigen mobilen Spielen, die es gibt, sticht so ein Spiel nun mal hervor. Unseren kompletten Test lesen Sie in diesem Beitrag.