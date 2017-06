Super Mario Odysee: Nintendo verrät, wann es erscheint

Nintendo hat verraten, wann Super Mario Odysee für Nintendo Switch erscheinen wird. Und weitere Spiele angekündigt.

Vergrößern Super Mario Odysee erscheint am 27. Oktober 2017 © Nintendo

Wer noch mit sich ringt, ob er sich eine Nintendo Switch anschaffen sollte, wird ab dem 27. Oktober einen guten Grund dafür haben: Nintendo hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles verkündet, dass "Super Mario Odysee" an diesem Tag für die Spielekonsole Switch weltweit gleichzeitig erscheinen wird. Das neue 3D-Mario-Spiel befindet sich seit einigen Jahren in der Entwicklung und war von Nintendo erst im Januar für die Switch angekündigt worden. "Super Mario Odysee" dürfte die Verkäufe der Nintendo Switch im Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Nintendo zeigte auch neue Spielszenen aus "Super Mario Odysee". Hier das Video:

Metroid 4 in der Entwicklung und weitere Nintendo-Highlights

Eine kleine Überraschung gab es ebenfalls: Zehn Jahr nach dem Erscheinen von Metroid Prime 3 gab Nintendo bekannt, dass sich aktuell Metroid Prime 4 i n der Entwicklung befindet. Spielszenen gab es keine zu sehen, aber zumindest einen Teaser-Trailer. Das deutet darauf hin, dass das Spiel sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und vor dem Jahr 2019 oder gar dem Jahr 2020 nicht mit einem Erscheinen zu rechnen ist.

Nintendo gab außerdem einen Ausblick auf die kommenden Erweiterungen für "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ( hier der Trailer ) und kündigte ein Yoshi-Spiel für die Switch an ( hier der Trailer ). Für Switch werden außerdem unter anderem ein Kirby-Spiel und Xenoblade Chronicles 2 erscheinen. Mit Pokémon Tekken DX kündigt Nintendo auch ein erstes Pokémon-Spiel für seine Switch-Konsole an.