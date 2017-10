Stranger Things: Spiel zur Serie gratis für iOS und Android

Fans der Netflix-Serie Stranger Things können sich die Wartezeit auf die zweite Staffel mit einem kostenlosen Mobile-Game verkürzen.

Vergrößern Stranger Things: The Game erinnert an alte SNES-Klassiker. © BonusXP

Entwickler BonusXP hat in dieser Woche das offizielle Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things veröffentlicht. Stranger Things: The Game steht ab sofort kostenlos in Apples App Store für iOS und in Googles Play Store für Android zum Download bereit. Die Spiele-App für Smartphones und Tablet-PCs orientiert sich am liebevollen 80er-Jahre-Stil der Serie und erinnert an die alten Zelda-Titel auf dem SNES.

In Stranger Things: The Game übernehmen Spieler abwechselnd die Rollen der kindlichen Hauptdarsteller. Mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten erkunden sie Hawkins und Umgebung und lösen dabei Rätsel. Eleven, Lucas, Nancy und Co. verschlägt es an bekannte Schauplätze wie den Düsterwald oder das Hawkins-Labor. Zu den Spezialfähigkeiten zählen unter anderem Baseballschläger und Handraketen. Die Fantasy-Serie Stranger Things feierte im vergangenen Jahr auf Netflix ihr Debüt. Am 27. Oktober 2017 startet die zweite Staffel mit neun Episoden. Die Geschichte von Stranger Things ist laut den Serienschöpfern Matt und Ross Duffer auf insgesamt vier Staffeln ausgelegt.