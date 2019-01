Stranger Things: Netflix verrät Starttermin der dritten Staffel

Netflix hat nun verraten, wann die dritte Staffel der erfolgreichen Serie Stranger Things starten wird. Und es gibt eine geheime Botschaft...

Vergrößern Stranger Things: Die dritte Staffel startet am 4. Juli © Twitter

Netflix hat mit einem Tweet und einem Youtube-Video den Starttermin für die dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Original-Serie Stranger Things enthüllt. In dem Tweet ist eine Zeichnung zu sehen, in der die Hauptakteure der Serie zu sehen sind, während im Hintergrund ein Feuerwerk den Nachthimmel schmückt. Einzige Bemerkung zu der Zeichnung "July 4".

Der 4. Juli 2019 wird dann auch in dem folgenden Youtube-Video als Starttermin für die neuen Stranger-Things-Episoden bestätigt. Aber nicht nur das: Im Video ist der Jahreswechsel von 31.12.1984 zum 1.1.1985 in der Stadt Hawkins zu sehen, in der die Serie spielt. Die Übertragung wird bei etwa 0:14 Sekunden im Video unterbrochen von einem Computerbildschirm, auf dem neben einem Buchstaben- und Zahlensalat die folgenden Worte hervorgehoben werden: "When Blue And Yellow Meet In West" zu lesen sind. Was das bedeutet? Das erfahren wir wohl erst ab dem 4. Juli 2019...

Bisher sind nur wenig Informationen zur dritten Staffel von Stranger Things bekannt geworden. Klar ist beispielsweise, dass noch mindestens zwei weitere Staffeln folgen werden. Die dritte Staffel soll außerdem im Sommer 1985 spielen, also ein Jahr nach dem Ende der Handlung der zweiten Staffel. Außerdem soll die dritte Staffel aus acht Folgen bestehen, wie seinerzeit auch die erste Staffel. Die dritte Staffel wurde zwischen April 2018 und November 2018 abgedreht und befindet sich nun in der Post-Production.