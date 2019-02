Steuerbot: Steuererklärung auf dem Smartphone machen

Birgit Götz

Sie sind ein einfacher Steuerfall? Dann können Sie Ihre Steuererklärung auch auf dem Smartphone machen. Mit dem kostenlosen Steuerbot.

Vergrößern Kostenlos von der Erstellung bis einschließlich Abgabe ans Finanzamt: Steuerbot

Die App Steuerbot ist seit gut einem Jahr auf dem Markt und erlaubt vor allem jungen Leuten mit einfachen Steuerfällen, ihre Steuererklärung auf dem Smartphone zu erledigen. Dabei hilft ein digitaler Assistent, der Chat-Bot.



Steuerwissen ist nicht erforderlich, der Chat-Bot fragt in verständlicher Sprache alle relevanten Informationen ab, so dass der Nutzer sich nicht durch irgendwelche Formulare arbeiten muss. Datenübernahme aus dem Vorjahr ist möglich. Hilfetexte und Tipps sollen durch das Programm begleiten, eine Live-Berechnung gibt kontinuierlich Auskunft darüber, ob und wieviel das Finanzamt wohl erstatten wird. Die fertige Erklärung wird elektronisch via ELSTER an das Finanzamt abgegeben.

Steuerbot ist komplett kostenlos - von der Erstellung der Steuererklärung bis einschließlich der Abgabe via ELSTER ans Finanzamt. Inzwischen gehört die App Steuerbot zum Online-Anbieter Smartsteuer - kostenlos soll der Steuerbot nach wie vor bleiben.

Die App gibt es für mobile Geräte mit Android und iOS . Steuerbot funktioniert aber auch im Browser am PC, Laptop oder auf dem Tablet.