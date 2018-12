Steam: Winter Sale und Steam Awards Nominierungen

Am heutigen Donnerstag starten der Steam Winter Sale und die Voting-Phase für die Steam Awards 2018.

Heute abend um 19 Uhr startet Valve seinen alljährlichen Winter Sale auf Steam . Zu erwarten sind wieder zahlreiche Rabatte auf Blockbuster, Indiegames und Retro-Perlen. Enden wird der Steam Winter Sale 2018 voraussichtlich am 3. Januar 2019. Steam-Nutzer haben über die Weihnachtsfeiertage und Silvester also genügend Zeit zum Shoppen und Anspielen.

Ebenfalls am heutigen Donnerstag beginnt die Abstimmungsphase für die diesjährigen Steam Awards. Valve hat die Nominierten in den acht Kategorien bereits bekannt gegeben. Abstimmen können Nutzer bis zum 3. Januar 2019. Die Sieger werden dann im Februar 2019 bekannt gegeben. Jeder Teilnehmer erhält in diesem Jahr ein Set Sammelkarten.

Um den Titel Game of the Year buhlen 2018 die Titel PlayerUnknown's Battlegrounds, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 und Assassin's Creed Odyssey. In einer separaten Kategorie können Nutzer außerdem das beste VR-Spiel des Jahres küren. Zur Abstimmung stehen Skyrim VR, VRChat, Beat Saber, Fallout 4 VR und Superhot VR. Während in sieben Kategorien nur jeweils fünf Titel zur Wahl stehen, hat Valve dieses Limit für die Kategorie „Bester Entwickler“ aufgehoben. Hier stehen insgesamt zehn Teilnehmer im Voting bereit.

Auch interessant: Steam - So viel Geld haben Sie bisher ausgegeben