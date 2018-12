Valve hat den Steam Winter Sale gestartet und bietet unzählige Games zu reduzierten Preisen. Die Aktion läuft noch bis 3.1.2019.

Vergrößern Steam Winter Sale gestartet: Viele reduzierte Games © Valve

Valve hat nun den Startschuss für seine alljährlichen Winter Sale gegeben. Aktuell gibt es auf Steam also wieder jede Menge reduzierte Spiele, neben den reduzierten Spielen lässt euch Valve täglich die „Extremely Cozy Cottage“ besuchen, bei der Sie digitale Boni, wie etwa kostenlose Hintergründe, ergattern können.

Für den 24. Dezember um 10 Uhr hat Valve laut der Aktionsbeschreibung eine besondere Überraschung für Sie parat, vorbeischauen lohnt sich also… vielleicht.

Der Steam Winter Sale läuft noch bis zum 3. Januar 2019, Sie haben also noch ein bisschen Zeit zu überlegen, bei welchen Spiele-Titeln Sie am Ende zugreifen.

Einige reduzierte Gaming-Highlights haben wir in der folgenden Liste für Sie herausgesucht:

Das war nur ein kleiner Teil der angebotenen Spiele-Titel des Winter Sales auf Steam, besuchen Sie den Winter Sale selbst, um zu sehen ob Ihr Wunschtitel aktuell reduziert ist.

Steam: Winter Sale 2018



Weitere aktuelle Gaming-Angebote

Neben Steam bietet zum Beispiel auch GOG einen Winter-Sale mit täglich wechselnden Angeboten. Vielleicht gibt es das Spiel, das Sie gerne möchten, hier etwas günstiger, oder umgekehrt, Preise vergleichen lohnt sich oft.

GOG Winter-Sale 2018: Games stark reduziert

Noch bis 22. Dezember 2018 um 19 Uhr: Lego - The Lord of the Rings kostenlos bei Humble Bundle

Humble-Bundle: Riesiges Sonic-Bundle für PC

Humble-Monthly: Top-Spiele für nur 10 Euro