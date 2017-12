Steam: Winter Sale gestartet

Im Winter Sale werden auf Steam bis Anfang Januar viele Spiele zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten. Stöbern lohnt sich!

Vergrößern Die Steam Winteraktion läuft noch bis zum 4. Januar 2018. © steampowered.com

PC-Spieler sollten dem Steam-Store bis zum 4. Januar unbedingt einen Besuch abstatten . Betreiber Valve gewährt im Rahmen des Winter Sale hohe Rabatte auf Download-Spiele von Steam. Die Angebote wechseln täglich, auch die Rabatte fallen unterschiedlich aus. Wer beispielsweise das kürzlich erschienene Steamworld Dig 2 erstehen möchte, zahlt statt 19,99 Euro aktuell nur 12,99 Euro für den Download. Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege kostet aktuell statt 14,99 nur 8,99 Euro. Das ausgezeichnete Hellblade Senua‘s Sacrifice ist mit 22,49 Euro ebenfalls 25 Prozent günstiger als bisher. Stöbern in den Kategorien und Rabatten lohnt sich also!

Die Community wird im Rahmen des Winter Sale ebenfalls eingespannt. Die im Herbst nominierten Spiele für 2017 kämpfen nun um die Steam Awards in den einzelnen Kategorien. Täglich wechselnde Kategorien laden zur Teilnahme ein. Heute geht es etwa um den Award „Die Auswahl ist wichtig“, mit dem Titel mit vielen Auswahlmöglichkeiten ausgezeichnet werden sollen. Um den Titel kämpfen The Witcher 3, Dishonored 2, Divinity 2, The Walking Dead: A New Frontier und Life is Strange Before the Storm. Die Gewinner aller Kategorien werden am 3. Januar bekannt gegeben.

