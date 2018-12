Steam verschenkt Company of Heroes 2 - schnell zugreifen

Auf Steam ist aktuell ein Echtzeit-Strategiehammer gratis erhältlich: Company of Heroes 2 lohnt sich.

Vergrößern Company of Heroes 2 gibt´s aktuell gratis © Relics / Sega

Auf Steam ist aktuell und nur für kurze Zeit die Echtzeit-Strategie-Perle Company of Heroes 2 kostenlos für Windows, macOS und Linux erhältlich. Normalerweise kostet das Spiel 19,99 Euro. Die Entwickler feiern mit der Aktion den fünften Geburtstag des Spiels. Company of Heroes 2 wurde von Relic Entertainment für Windows entwickelt und später von Feral Interactive auch für macOS und Linux portiert.

Auf dieser Seite bei Steam können Sie Company of Heroes 2 kostenlos Ihrer Steam-Spielebibliothek hinzufügen. Melden Sie sich zunächst bei Steam an und klicken Sie dann einfach auf den Button "Spiel installieren". Die Button-Bezeichnung täuscht etwas, denn das Spiel wird nun lediglich in Ihrer Spielebibliothek dauerhaft registriert. Sollten Sie den Download wünschen, klicken Sie im Bestätigungsfenster einfach auf "Zum Installieren hier klicken"-Link. Sie können das Spiel aber auch zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen und spielen. Es gehört ja schließlich nun dauerhaft Ihnen.

In dem Spiel nehmen Sie an Schlachten im Zweiten Weltkrieg teil. In der spannenden Einzelspielerkampagne gilt es als sowjetischer Offizier den Kampf der Roten Armee zu leiten und die Angriffe zurückzuschlagen. Wer die Kampagne gemeistert hat, der kann sich in Multiplayer-Schlachten gegen menschliche Spieler stürzen. Unter Echtzeit-Strategiefans erfreut sich das Spiel auch heute großer Beliebtheit.

Für Company of Heroes 2 sind auch diverse Add-Ons mit neuen Herausforderungen erhältlich. Etwa das "Victory of Stalingrad Mission Pack" oder das "Southern Fronts Mission Pack". Aktuell sind diese Extras mit einem ordentlichen Rabatt von 75 Prozent für jeweils 99 Cent verfügbar.

