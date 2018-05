Steam verschenkt Action-Rollenspiel "Stories: The Path of Destinies"

Noch für kurze Zeit ist bei Steam das Spiel Stories: The Path of Destinies kostenlos erhältlich. Hier geht´s zum Download.

Vergrößern Bei Steam aktuell gratis erhältlich: Stories: The Path of Destinies © Spearhead Games

Bei Steam ist aktuell (und noch für kurze Zeit) das Action-Rollenspiel Stories: The Path of Destinies des Entwicklerstudios Spearhead Games für Windows gratis erhältlich. Mit der Aktion will das 15 Mann kleine Indie-Studio auf sein neues Spiel Omensight, ein Action-Krimi-Spiel, aufmerksam machen, welches an diesem Dienstag (15. Mai) erscheinen wird. Damit verbunden ist auch die einzige Bitte der Entwickler: Wer sich Stories: The Path of Destinies gratis herunterlädt, soll sich mal die Steam-Shopseite Omensight genauer anschauen und sich über das neue Spiel informieren.



Stories: The Patch of Destinies erschien im April 2016 und kam bei den Steam-Nutzern sehr gut an: Von bisher insgesamt 2.080 Bewertungen fielen 85 Prozent "sehr positiv" aus. Alle Bildschirmtexte sind in deutscher Sprache, hinzu kommen deutsche Untertitel für die englischsprachige Sprachausgabe. Aus der Spielebeschreibung der Macher: "Stories: The Path of Destinies ist ein Action-Rollenspiel, ein verzaubertes Geschichtenbuch, voller verrückter Fantasiegeschichten. Sie werden von einem peppigen Erzähler vorgetragen und sind auf die individuellen Aktionen und Auswahlen des Spielers abgestimmt."