Steam Link mit Spiel aktuell für 17,69 Euro erhältlich

Im Rahmen einer Aktion bietet Steam aktuell Steam Link stark reduziert an. Ein Spiel gibt es als Zugabe obendrauf.

Vergrößern Steam Link plus Spiel aktuell im Angebot.

Auf Steam ist aktuell Steam Link zu einem stark reduzierten Preis erhältlich. Statt für knapp 60 Euro erhält man die Steam-Link-Box für schlappe 1,10 Euro. Wenn man hier auf Steam das ICEY + Steam Link Bundle für 9,49 Euro erwirbt. In dem Bundle stecken das Spiel Icey für 8,39 Euro statt 11,99 Euro und Steam Link für 1,10 Euro statt 54,99 Euro. Es gibt allerdings auch einen We̱rmutstropfen: Zusätzlich zu den 9,49 Euro fallen noch Versandkosten von 8,20 Euro an, wodurch sich der Gesamtpreis für das Bundle auf 17,69 Euro erhöht. Das Spiel wird sofort freigeschaltet und kann dann gespielt werden. Wichtig: Das Bundle-Angebote endet am 21. Oktober um 19 Uhr.



Mit der Steam-Link-Box können Spielestreams innerhalb eines Heimnetzwerks und ohne viel Einrichtungsaufwand drahtlos von einem Rechner an jeden Fernseher im Haus übertragen werden. Jeder Computer mit Steam wird automatisch erkannt und Steam Link kann auch noch mit einem Controller verbunden werden, so dass man die PC-Spiele direkt auf dem Sofa am Fernseher spielen kann.

Icey ist ein 2D-Scrolling-Shooter, der im November 2016 erschien und sehr positive Bewertungen seitens der Steam-Nutzer vorweisen kann. Über 92 Prozent der über 12.000 Bewertungen fallen "positiv" aus, was für Steam-Verhältnisse ein sehr guter Wert ist. Wer auf Steam Link verzichten möchte, der erhält Icey aktuell auch einzeln für 8,39 Euro statt 11,99 Euro.