Steam Link für 5,49 Euro und Top-Spiele stark reduziert

Die große Steam-Herbstaktion ist mit Hunderten Spiele-Angeboten gestartet. Und Hardware gibt es ebenfalls stark reduziert.

Vergrößern Die Steam-Herbstaktion geht bis zum 28. November, 19 Uhr (deutscher Zeit)

Bei der Steam Herbstaktion sind noch bis zum 28. November um 19 Uhr über 5.000 Spiele mit hohen Rabatten erhältlich. Zusätzlich hat Steam auch die Preise für seine eigene Hardware stark reduziert. So ist Steam Link für nur 5,49 Euro statt 54,99 Euro erhältlich und damit 90 Prozent günstiger. Mit der Steam-Link-Box können Spielestreams innerhalb eines Heimnetzwerks und ohne viel Einrichtungsaufwand drahtlos von einem Rechner an jeden Fernseher im Haus übertragen werden. Jeder Computer mit Steam wird automatisch erkannt und Steam Link kann auch noch mit einem Controller verbunden werden, so dass man die PC-Spiele direkt auf dem Sofa am Fernseher spielen kann.

Vergrößern Steam Hardware gibt´s bei der Steam Herbstaktion ebenfalls günstiger © Steam

Im Set kosten der Steam Controller und Steam Link 38,10 Euro statt 199,98 Euro (-65% Rabatt). Der Steam-Controller einzeln kostet 36,84 Euro statt 54,99 Euro (-33%). Wer zusätzlich sparen möchte, kann den Steam Controller auch gemeinsam mit einem Spiel kaufen. So kostet das Bundle "Xcom 2 + Steam-Controller" etwa 49,48 Euro statt 104,98 Euro (-53%). Gemeinsam mit Divinity: Original Sin 2 liegt der Preis bei 78,98 Euro statt 99,98 Euro (-21%). Eine Übersicht über alle Steam-Hardware-Angebote und Bundles finden Sie auf dieser Seite.

Aktuelle Spieleveröffentlichungen bereits günstiger erhältlich



Hinzu kommen natürlich die vielen, vielen Spieleangebote. Wer zuletzt eine aktuelle Spielveröffentlichung erworben hat, der dürfte sich etwas ärgern, denn viele aktuelle Spiele sind bereits deutlich günstiger erhältlich. Wie etwa Mittelerde: Schatten des Krieges für 35,99 Euro statt 59,99 Euro (-40%), The Evil Within 2 für 29,99 Euro statt 59,99 Euro, Assassin´s Creed Origins für 49,79 Euro statt 59,99 Euro (-17%) und South Park: The Fractured But Whole für 44,99 Euro statt 59,99 Euro (-25%).

Ansonsten sind Spiele der Fallout-Reihe mit einem Rabatt von bis zu 75 Prozent erhältlich. Zum halben Preis gibt es wahlweise Fallout 4 für 14,99 Euro oder Fallout 4: Game of the Year Edition für 29,99 Euro. Zu den weiteren Highlights der Herbstaktion gehören die Rabatte beim Dirt-Franchise (bis zu 80 Prozent) und der Resident-Evil-Reihe (bis zu 87 Prozent).

Dark Souls III ist für 23,99 Euro (-60%) erhältlich. Und auch Grand Theft Auto 5 (29,99 Euro statt 59,99 Euro) und The Witcher 3: Wild Hunt (19,99 Euro statt 49,99 Euro) sind wieder mit von der Rabatt-Partie...

Steam Awards: Die Nominierungsphase ist gestartet

Vergrößern Spiele können für die Steam Awards nominiert werden © Steam

Alle Steam-Nutzer werden auch dazu aufgefordert, Spiele in 12 Kategorien für die Steam-Awards zu nominieren. Im Vorjahr waren immerhin über 6,7 Millionen Gamer dem Aufruf gefolgt. Den Teilnehmern winkt ein Steam-Abzeichen. Zur Auswahl stehen Kategorien wie "Die Welt ist schlimm genug - lasst uns einfach miteinander auskommen", "Sucht mich in meinen Träumen heim", "Mord rufen und des Krieges Hund´entfesseln" und "Noch besser als erwartet". Die Gewinner in den einzelnen Kategorien werden dann im Dezember verkündet. Weitere Infos zu den Steam-Awards und den Teilnahmeregeln finden Sie auf dieser Seite.