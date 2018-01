Steam: King's Quest gratis zum Download

Auf Steam ist aktuell das erste Kapitel von King's Quest gratis erhältlich. Hier die Details.

Vergrößern Gratis zum Download: King´s Quest Chapter 1 © Steam

Adventure-Fans sollten hier bei Steam vorbeischauen. Dort ist das erste Kapitel "A Knight to Remember" des Spiels King´s Quest kostenlos erhältlich. Das neunte Spiel der Reihe King´s Quest erschien im Jahr 2015. Die Bewertungen auf Steam für das Point-and-Click-Adventure fallen überwiegend "sehr positiv" aus. Das Spiel selbst ist komplett in deutscher Sprache.

Aus der Beschreibung der Entwickler:



"Die Saga von King’s Quest besteht aus fünf Kapiteln, die jeweils eine bisher unbekannte Geschichte aus Grahams Vergangenheit erzählen. In jedem der Kapitel berichtet der in die Jahre gekommene König Graham seiner Enkelin Gwendolyn von seinem Leben als Abenteurer und lässt die Spieler aus erster Hand die Entscheidungen und Ereignisse bestimmen, die sein Königreich prägten. Begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Reise durch die Welt von Daventry, voll wundersamer Charaktere, witziger Rätsel und spektakulärer Gefahren."



Die vier weiteren Kapitel kosten aktuell jeweils 6,69 Euro statt 9,99 Euro.Wer gefallen an dem Spiel findet und gleich alle zusätzlichen Kapitel erwirbt, zahlt derzeit für das Spiel 16,74 Euro statt 24,99 Euro. Das komplette Spiel besteht aus folgenden Episoden:



Chapter 1: A Knight to Remember



Chapter 2: Rubble Without A Cause



Chapter 3: Once Upon A Climb



Chapter 4: Snow Place Like Home



Chapter 5: The Good Knight



Spielbarer Epilog



King´s Quest setzt einen Windows-Rechner mit mindestens einem Intel Core 2 Duo E6300 (oder vergleichbar), 1 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine Geforce 8800 GT (oder vergleichbar) voraus. Auf der Festplatte sollte sich mindestens 13 Gigabyte verfügbarer Speicherplatz befinden.