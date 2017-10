Steam, Gog: Halloween-Aktion mit Spiele-Schnäppchen

Bei Steam und Gog sind die großen Halloween-Sales gestartet. Als Zugabe gibt es bei Gog ein geniales Spiel gratis.

Vergrößern Halloween-Aktion bei Steam © IDG

Halloween steht vor der Tür und passend dazu sind auf den beiden großen Online-Spieleplattformen Steam und Steam nun die dazugehörigen Halloween-Aktionen gestartet. Bei Steam gibt es wieder hunderte Angebote, während die Anzahl der reduzierten Titel bei Gog.com mit um die 200 Spielen etwas "übersichtlicher" ausfällt. Und bei Gog.com können Gamer ein attraktives Spiel gratis abgreifen: Wer mindestens 12,79 Euro an der virtuellen Kasse lässt, der erhält das coole und witzige Telltale-Adventure Tales from the Borderlands, welches immerhin einen Wert von um die 23 Euro hat.

Steam verspricht bei seiner Halloween-Aktion "gruselige Titel" zu niedrigen Preisen. Damit meint Steam nicht schlechte Spiele, sondern eher Spiele, die zum Thema Halloween passen. Oder besser: Irgendwie zum Thema passen, denn auch nicht gruselige Spiele, wie etwa GTA 5 (29,99 Euro statt 59,99 Euro) und Planet Coaster (20,89 Euro statt 27,99 Euro). Auf d ieser Aktionseite listet Steam alle eher zu Halloween passenden Angebote auf. Dazu gehören beispielsweise Prey (29,99 Euro statt 39,99 Euro), Darkest Dungeon: Ancestral Edition (22,64 Euro statt 46,96 Euro) und Resident Evil 7 (24,99 Euro statt 49,99 Euro). Hinzu kommen diverse VR-Spiele, wie Don´t Knock Twice für 11,99 Euro statt 19,99 Euro) und Brookhaven (9,99 Euro statt 19,99 Euro). Und ein paar Horror-Filme hat Steam dann schließlich auch noch im Angebot. Alle aktuellen Steam-Angebot finden Sie auf dieser Seite. Die Halloween-Aktion bei Steam endet am 1. November um 18 Uhr deutscher Zeit.



Gog.com verschenkt ein Spiel

Vergrößern Halloween-Sale bei Gog.com

Auch bei Gog.com gibt es nicht nur Grusel-Spiele bei der Halloween-Aktion, sondern ein bunt gemischtes Angebot. Etwa Dead Space 1 für 3,99 Euro statt 19,99 Euro, Outlast 2 für 16,89 Euro statt 27,89 Euro und Doom für 1,69 Euro statt 5,09 Euro. Im Angebot sind auch viele kleinere Indie-Titel, die durchaus einen Blick wert sind, vor allem bei dem reduzierten Preis. Insgesamt sind bei Gog um die 200 Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent erhältlich. Das Spiel Tales of the Borderlands erhält man gratis, wenn man 12,79 Euro oder mehr bei den Halloween-Angeboten ausgibt. Den Code erhält man dann per Mail.

Auf Gog Connect werden 25 weitere Spiele freigeschaltet, wie etwa Hand of Fate, SOMA, Amnesia und Layers of Fear. Wer die betreffenden Spiele bereits per Steam gekauft hatte, erhält sie gratis als DRM-freie Version für seine Gog-Bibliothek. Mehr Infos hierzu finden Sie auf gog.com/connect.

Bei Gog gelten alle Halloween-Angebote bis zum 2. November um 23:59 Uhr.