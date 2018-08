Steam: For Honor - Starter-Edition kostenlos erhältlich

In der Gamescom-Woche vom 22. bis 27. August ist die Starter-Edition des Ubisoft-PvP-Krachers For Honor kostenlos erhältlich.

Vergrößern For Honor - Starter-Edition kostenlos auf Steam erhältlich © Ubisoft

Ubisoft verschenkt in der Gamescom-Woche die Starter-Edition des PvP-Action-Krachers For Honor. Die Aktion startet am 22. August um 19 Uhr und endet am 27. August ebenfalls um 19 Uhr. In dieser Zeit müssen Sie das Spiel nur zu Ihrer Spiele-Bibliothek hinzufügen und dürfen das Spiel dann behalten.

DLC: Matching Fire erscheint am 16. Oktober



Auf der Spiele-Messe Gamescom wurde zudem ein neuer Inhalt für das am 16. Oktober erscheinende DLC Matching Fire angekündigt: ein brandneuer Arcade-Modus. Hier haben die Entwickler den Fokus auf PvE und Koop-PvE gelegt. Sie können allein oder mit Freunden zufallsgenerierte PvE-Szenarios bestreiten, die aus mehreren Kapiteln bestehen. Hier versprechen die Entwickler einen „endlosen Wiederspielwert“, durch die zufälligen Modifikatoren unserer Feinde und uns selbst. Auch Belohnungen lassen sich freischalten und die gemachten Fortschritte können in das PvP übernommen werden.

Und auch PvP-Inhalte kommen natürlich in dem bald erscheinenden DLC nicht zu kurz. So soll der lange angekündigte Belagerungsmodus in den PvP Einzug finden. Neben den neuen Modi soll auch die Grafik des Spiels angehoben werden und eine neue Fraktion mit vier neuen Helden ins Spiel kommen.

For Honor auf der Spiele-Plattform Steam



