Steam Controller und Steam Link zum Schnäppchenpreis

Der Steam Controller und die Streaming-Box Steam Link sind noch bis zum 6. November 2017 im Steam-Store mit bis zu 70 Prozent Rabatt erhältlich.

Vergrößern Der Steam Controller und Steam Link sind aktuell zum Sparpreis erhältlich. © Valve

Valve hat in dieser Woche eine Rabatt-Aktion für seine Streaming-Box Steam Link gestartet. Das Gerät kostet im Steam Store aktuell nur 16,49 Euro anstatt der bisherigen 54,99 Euro. 55 Prozent Rabatt gibt es auch auf das Bundle bestehend aus Steam Controller und Steam Link. Der Preis liegt aktuell bei 49,48 Euro anstatt der UVP in Höhe von 109,98 Euro. Die Rabatt-Aktion gilt noch bis zum 6. November 2017. Wer Steam Link oder das Controller-Bundle jetzt bestellt, muss aufgrund der hohen Nachfrage allerdings mit einer Lieferzeit von bis zu drei Wochen rechnen.

Steam Link ist seit November 2015 erhältlich. Die kleine schwarze Box wird an den Fernseher angeschlossen und streamt Spiele vom PC auf den TV-Bildschirm. Jeder Computer, auf dem Steam gestartet wurde, wird bei der Installation automatisch erkannt. Grafik- und Audiodaten werden vom PC an die mit dem TV verbundene Steam-Link-Box gesendet. In Gegenrichtung überträgt Steam Link die Controller-Eingaben an den PC. Fast alle Steam-Spiele sind mit Steam Link kompatibel. Um Steam Link nutzen zu können, muss auf dem PC mindestens Windows Vista, Mac OS X 10.10 oder Linux Ubuntu 12.04 installiert sein. Der Fernseher benötigt im Gegenzug mindestens 720 oder 1080p Auflösung.