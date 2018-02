Stargate (1994): Film-Klassiker gratis auf Youtube

Der Roland-Emmerich-Film Stargate aus dem Jahr 1994 ist nun komplett auf Youtube zu sehen. Der Grund…

Vergrößern Gratis und legal auf Youtube: Der Film Stargate aus dem Jahr 1994 © Youtube

In den USA startet am 15. Februar die neue Serie StargateOrigins mit den ersten drei von insgesamt 10 Episoden. Aus diesem Anlass ist der Science-Fiction-Film Stargate aus dem Jahr 1994 komplett und gratis hier auf Youtube zu sehen.

Bei dem Film führte Roland Emmerich die Regie und in die Hauptrollen spielen Kurt Russell und James Spader. Die Handlung: In Ägypten wird ein antikes Tor gefunden, mit dem man über ein Wurmloch zu einem fremden Planeten gelangt. Was die reisenden Forscher und Militärs dann dort entdecken, erzählt der Film. Schade: Auf Youtube gibt es den Film nur mit einer maximalen Qualität von 480p…