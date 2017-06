Starcraft Remastered erscheint im August

Blizzard veröffentlicht Mitte August eine Neuauflage des Klassikers Starcraft samt Erweiterung Brood War.

Starcraft erscheint im August in einer überarbeiteten Version.

Im März kündigte Spieleentwickler Blizzard mit Starcraft Remastered eine Neuauflage des auch heute noch beliebten Echtzeitstragiespiels aus dem Jahr 1998 an. Nun stehen Preis und Termin der modernisierten Fassung fest: Starcraft Remastered erscheint am 14. August 2017 für Mac und PC. Neben einer vollständigen Übersetzung erwartet Spieler in der Neuauflage 4K- und Breitbild-Unterstützung, Zwischensequenzen in Full-HD-Auflösung sowie ein überarbeitetes Matchmaking samt Ranglisten.

Am grundlegenden Spielprinzip hat Blizzard jedoch nichts verändert. Sowohl StarCraft als auch die Erweiterung Brood War sind mit den Vorlagen identisch. Dies geht soweit, dass Käufer der Remastered-Version sogar zusammen mit den Besitzern der Original-Version spielen können. Per Tastendruck kann zudem jederzeit zur Optik der Originalversion gewechselt werden. Zudem lässt sich die Kamera zur besseren Übersicht höher über dem Schlachtfeld positionieren. Weiterhin hat Blizzard Einheiten, Porträts, Gebäude und die Karten allgemein modernisiert.

Blizzard sorgt nach fast 20 Jahren für eine zeitgemäßere Präsentation.

Wer StarCraft: Remastered bei Blizzard noch vor dem 14. August vorbestellt , erhält drei Skins für Gebäude (Schwarmstock von Char, Kommandozentrale von Korhal, Nexus von Aiur). Dazu gesellen sich der Kommandant Alexei Stukov sowie drei exklusive Porträts. Ein weiterer Pluspunkt von Starcraft: Remastered ist der Preis: Blizzard verlangt für die Neuauflage 14,99 Euro.

Spieler, die sich noch nicht sicher sind, ob ihnen das muntere Gewusel auf dem Schlachtfeld von Starcraft zusagt, können sich das Original kostenlos herunterladen. Die gratis angebotene Starcraft Anthology umfasst das Hauptspiel Starcraft sowie die Erweiterung Brood War.

