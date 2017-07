Star Wars: Video aus dem Han-Solo-Spin-Off geleaked

Neue Bilder und ein Video vom Set des Star-Wars-Spin-Offs zeigen ein wichtiges Treffen.

Vergrößern Das nächste Star-Wars-Spin-Off dreht sich um den jungen Han Solo. © Disney

In dieser Woche sind wieder neue Bilder und ein Video vom Set des neuen Star-Wars-Spin-Offs geleaked . Die Fotos und das Video zeigen ein Treffen zwischen dem von Woody Harrelson gespielten Becket, dem jungen Han Solo (Alden Ehrenreich) und Chewbacca in einer Art Raumstation. Auf einem weiteren Bild ist ein Gespräch zwischen Han Solo, Becket und einer weiblichen Figur zu sehen. Dabei könnte es sich den Mutmaßungen zufolge um Emilia Clarke (Game of Thrones) handeln.

Das neue Star-Wars-Spin-Off hat eine turbulente Zeit hinter sich. Die beiden ursprünglichen Regisseure Phil Lord und Chris Miller wurden entlassen. An ihrer Stelle nimmt nun Ron Howard (A Beautiful Mind) auf dem Regiestuhl platz. Die Handlung erzählt die Vorgeschichte des jungen Han Solo. Der Kinostart erfolgt voraussichtlich im Mai 2018.

Star Wars Merch – die witzigsten Fanartikel