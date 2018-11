Star Wars: John Williams veröffentlicht Theme neu

Der Komponist John Williams hat eine neue Version des Star-Wars-Themes "Across the Stars" veröffentlicht. Hörenswert.

Da schlägt das Star-Wars-Fan-Herz gleich um ein Vielfaches höher: Der legendäre Film-Komponist John Williams hat jetzt ein neues Arrangement des Star-Wars-Themes "Across the Stars" aus Star Wars: Episode VII - Angriff der Klonkrieger veröffentlicht.



Den Liebes-Song hat John Williams für die Star-Violinistin Anne-Sophie Mutter neu für Violine mit Orchester arrangiert. Dazu hat John Williams auch noch ein paar weitere seiner Werke neu bearbeitet. Das Ganze soll dann im kommenden Jahr in Form eines neuen Albums von Mutter auf den Markt kommen. Außerdem ist am 14. September 2019 auf dem Münchner Königsplatz ein großes Konzert mit Orchester geplant, auf dem die John-Williams-Stücke zu hören sein werden.

Wer nicht so lange warten möchte, der findet im nächsten Clip den neu arrangierten Star-Wars-Themes "Across the Stars". Zu sehen ist ein Auftritt von Anne-Sophie Mutter an diesem Wochenende. Die Weltpremiere fand bereits einige Tage vorher - am 6. November - mit der Berliner Philaharmonie statt.



Der nächste, für 2019 geplante, Star-Wars-Film wird wohl der letzte Star-Wars-Film sein, für den John Williams neue Musik komponieren wird. Nach dieser Trilogie wird es dann keine neuen Star-Wars-Werke mehr von Williams geben. Williams war bisher als Komponist für alle Star-Wars-Filme mit Ausnahme von Rogue One beteiligt.

Tipp: Star Wars Realserie "The Mandalorian" wurde enthüllt