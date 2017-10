Star Wars 8: Neuer Trailer lässt Fans rätseln

Am 14. Dezember geht die Star-Wars-Saga im Kino weiter. Der offizielle Trailer zu "Star Wars 8: Die letzten Jedi" weckt die Vorfreude.

Vergrößern Szene aus dem Trailer: "Star Wars 8 - die letzten Jedi" © Youtube / Lucasfilm / Disney

Disney und Lucasfilm haben den neuen Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" veröffentlicht, der am 14. Dezember in die Kinos kommt. Nach den Ereignissen und dem Finale mit Luke Skywalker in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" fiebern Krieg-der-Sterne-Fans in der ganzen Welt der Episode 8 entgegen, die unter der Regie von Rian Johnson ("Looper") entstand. Einen Ausblick darauf, wie es mit Rey, Finn, Skywalker & Co. weitergeht, liefert der neue Trailer auf Youtube. Aber eine Warnung: Wer sich die Spannung bis zum Kinostart nicht verderben will, der sollte sich den zweieinhalb Minuten langen Trailer lieber nicht anschauen und auch an dieser Stelle aufhören weiterzulesen…

(Tipp: Die englischsprachige Version des Trailers finden Sie hier auf Youtube )



Die Story von "Star Wars: Die letzten Jedi" setzt dort an, wo der Vorgänger aufhörte: Rey trifft auf dem Planeten Ahch-To auf Luke Skywalker und beginnt ihre Ausbildung zum Jedi. Im Trailer ist zu sehen, wie Rey den Umgang mit dem Lichtschwert und der Macht erlernt. Währenddessen strebt die Erste Ordnung zur Herrschaft über die Galaxie. Ein Wiedersehen gibt es im Trailer mit der Ende 2016 verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher als Leia, R2-D2, BB-8 und Chewbacca. Der Trailer wirft gegen Ende aber auch eine spannende Frage auf: Die dunklen Mächte locken Rey, wird sie dieser Verlockung nachgeben?