SSDs, Grafikkarten & Tablets: Super-Spar-Wochenende bei MediaMarkt

Heiße Schnäppchen wie die Asus-Grafikkarte Radeon RX 580 OC für 229 Euro gibt's am Super-Spar-Wochenende von MediaMarkt.

Vergrößern Deutlich günstiger: SSDs, Grafikkarten und Tablets © MediaMarkt

Drastisch reduziert hat sich der Preis für die Asus Arez Dual Radeon RX 580 OC mit 8GB GDDR5-Speicher. Statt mindestens 300 Euro zahlen Sie nur noch 229 Euro. Der Chiptakt des Asus-Modells liegt bei 1380 MHz, die Speicherfrequenz beträgt effiktiv 8000 MHz.. Die Arez Dual verfügt über fünf Videoausgänge, je zweimal Displayport und HDMI sowie einmal DVI-D.

Zum Schnäppchenpreis bekommen Sie beim Super-Spar-Wochenende auch SSDs. So kostet beispielsweise die Sandisk Ultra 3D mit 512 GB nur 69 statt 100 Euro. Pro Gigabyte Speicherplatz zahlen Sie also nur 13 Cent. Die Solid State Drive im 2,5-Zoll-Format schließen Sie an die SATA-Schnitstelle ihres PCs oder Notebooks an. Die maximale Datenrate der Sandisk-SSD liegt laut hersteller bei 560 Megabyte pro Sekunde.

Saftig gesunken ist auch der Preis des Microsoft Surface Pro 6 mit Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Das nur 780 Gramm leichte Convertible kostet statt mindestens 1299 nur noch 1099 Euro. Das Tablet kommt komplett ohne Lüfter aus und verwandelt sich mit einem Type Cover in ein Notebook. Das Type Cover ist zwar nicht im Lieferumfang enthalten, aktuell aber ebenfalls im Angebot für nur 109 statt 150 Euro.

