Spiele unter 10€ und 20€ im Playstation Store

Michael Söldner

Im Playstation Store finden sich aktuell Angebote für PS4- und VR-Spiele für unter 10 bzw. unter 20 Euro.

Sony bietet Playstation-Spielern bis zum 7. Februar hohe Rabatte im Playstation Store. In den Kategorien „Spiele unter 20 Euro“ und „Spiele unter 10 Euro“ dürfte sich für jeden Geldbeutel das passende Game finden. So kostet das preisgekrönte Open-World-Epos Grand Theft Auto V beispielsweise nur 15 Euro. Das eher unbekannte Hellblade: Senua’s Sacrifice für 15 Euro sollten sich Spielefans ebenfalls nicht entgehen lassen. Fallout 4 kostet nur noch 12 Euro und auch das Strategiespiel XCOM 2 wird für 15 Euro angeboten.

Wer noch weniger ausgeben will, findet mit mit dem Multiplayer-Shooter Battlefield 1 für 8 Euro, dem Open-World-Shooter Far Cry 4 für 9 Euro, dem Rennspiel Need for Speed Rivals für 8 Euro oder dem Ballerspiel Sine Mora EX für 8 Euro viele Spiele für unter 10 Euro. Wer die VR-Brille Playstation VR besitzt, sollte sich Pixel Ripped 1989 für 15 Euro anschauen. Darin verwandelt sich der Controller in eine Mobilkonsole aus den 90ern, während schimpfende Lehrer in der Realität abgelenkt werden müssen. In Death für 18 Euro macht den Spieler hingegen zum Bogenschützen. Knallbunt und laut wird es in Battlezone Gold Edition für 14 Euro, hier müssen feindliche Panzer und Raumschiffe abgewehrt werden. Ein Schnäppchen für Fans ist zudem Star Wars Battlefront für 5 Euro. In einer speziell für VR entwickelten Mission lässt sich im X-Wing ein Sternenzerstörer aus der Nähe bewundern.

