Spiele-Knüller: Rockstar Humble Bundle mit GTA und Max Payne ab 1 Dollar

Das neueste Humble Bundle bietet Top-Spiele-Titel von Rockstar Games wie GTA und Max Payne ab 1 Dollar! Gesamtwert: 196 Dollar.

Das neueste Humble Bundle lockt mit Top-Spiele-Titeln für nur 1 Dollar. Wer bis zu 9,51 Dollar oder maximal 15 Dollar bezahlt, wird mit Spiele-Knüllern sogar regelrecht zugeschüttet. Die Spieletitel stammen von Publisher Rockstar Games. Der Gesamtwert des Rockstar Humble Bundle beträgt 196 US-Dollar!

Alle Spiele dieses neuen Humble Bundle sind über Steam auf Windows-Rechnern spielbar. Einige Spiele aus dem Rockstar Humble Bundle laufen auch auf dem Mac. Sie sehen vor dem Kauf bei jedem Spiel die Systemvoraussetzungen. Für Linux sind dieses Mal keine Spiele-Titel enthalten. Wie gehabt können Sie beim Kauf festlegen, wie viel von dem bezahlten Betrag an die Humble-Macher und wie viel an einen wohltätigen Zweck gehen soll. Das Humble Bundle im Detail:

Für mindestens 1 Dollar oder umgerechnet 0,81 Euro bekommen Sie diese drei Spiele-Titel: Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto III und Max Payne.

Wenn Sie mehr als 9,51 Dollar oder 7,65 Euro bezahlen, dann bekommen Sie diese Games zu den oben genannten Titeln noch dazu: Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, L.A. Noire und Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Sie wollen das volle Programm? Dann zahlen Sie mindestens 15 Dollar, also rund 12,08 Euro. Dafür gibt es dann noch zusätzlich das L.A. Noire: DLC Bundle, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City sowie Max Payne 3 inklusive Max Payne 3 Rockstar Pass.

Humble Monthly: Spiele im Abo

Für einen zusätzlichen Dollar bekommen Sie zehn Prozent Rabatt auf den ersten Monat für das Spiele-Abo Humble Monthly.

Für Spielefans, die sich gerne mal überraschen lassen, ist das Humble Monthly auf jeden Fall einen Blick wert. Zu einem festen monatlichen Preis (ab zirka 10 Euro) erhalten die Abonnenten des Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

Im Februar gibt es unter anderem Sid Meier’s Civilization VI. Als Zugabe gibt es auch noch die Zusatzpakete: Civilization VI Australia Civilization & Scenario Pack und Civilization VI Vikings Scenario Pack.