Spiele-Downloads werden immer beliebter

Vier von zehn Spielen für PC oder Konsole werden mittlerweile in Deutschland als Download gekauft.

Vergrößern Kauf digitaler Spiele per Download © BIU

Die beliebtheit von Spiele-Downloads steigt weiter. Laut aktuellen Zahlen des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) wurden im vergangenen Jahr 39 Prozent aller Spiele für PC oder Konsole per Download gekauft. Im Jahr 2015 lag der Anteil noch bei 33 Prozent. "Der Kauf von Games per Download hat sich fest als Alternative bei Spielern in Deutschland etabliert", stellt der BIU fest. Die Zahlen hat das Marktforschungsunternehmen GfK ermittelt.

Der Anteil der heruntergeladenen Spiele für am Gesamt-Umsatz bei PC- und Konsolenspielen lag im Jahr 2016 bei 27 Prozent und damit 6 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. "Download-Plattformen haben sich zu einer wichtigen Alternative beim Spiele-Kauf entwickelt, die außer klassischen Vollpreistiteln auch ein breites Spektrum günstigerer Titel, Erweiterungen oder Beta-Versionen anbieten", so BIU-Geschäftsführer Felix Falk. Er weist auch darauf hin, dass auch kleinere Entwickler-Teams von der Möglichkeit profitieren, ihre Spiele mit geringen Vertriebskosten einer größeren Anzahl an Gamern anzubieten.

Vor allem bei PC-Spielern wird der Kauf der Spiele per Download immer beliebter. 69 Prozent aller gekauften Spiele für den PC im vergangenen Jahr wurden per Download bezogen. Damit wird also nur etwa jedes dritte Spiel auf einem Datenträger im Handel gekauft. Bei Spielekonsolen liegt der Anteil der als Datenträger gekauften Spiele noch bei 81 Prozent.

Der Gesamtumsatz aller digitalen Spiele über alle Plattformen hinweg (also auch mobil) lag im Jahr 2016 bei 2,13 Milliarden Euro und damit leicht höher als im Vorjahr (1,99 Milliarden Euro). Der durch den Verkauf von Spielekonsolen und dazugehöriger Peripherie erwirtschaftete Umsatz sank dagegen um 15 Prozent auf 747 Millionen Euro. Der Gesamt-Gaming-Markt blieb mit 2,9 Milliarden Euro in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr stabil.



Cities Skylines & mehr: Die besten Download-Spiele-Angebote