Spider-Man: PS4/PS4 Pro ab Herbst in Rot erhältlich

Passend zum Spiel Marvel's Spider-Man bringt Sony Pakete mit PS4 und PS4 Pro in Rot in den Handel.

Vergrößern Sowohl die PS4 als auch die PS4 Pro will Sony ab September in Rot anbieten. © playstation.com

Sony will zeitgleich zur Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man am 7. September farblich passende Konsolen und Controller anbieten. Sowohl die Standard-PS4 als auch die PS4 Pro stehen dann in der Farbe Amazing Red zur Verfügung. Auf der Oberseite der beiden Konsolen findet sich ein großes Spinnen-Symbol, die beigelegten Controller in der gleichen Farbe verfügen hingegen über weiße Tasten und Sticks.

Beide Konsolen werden als Paket angeboten: Der PS4 Pro mit 1 TB Festplatte liegt nicht nur ein roter Controller bei, sondern auch das Spiel Marvel's Spider-Man auf Blu-ray sowie ein Code für den Download des DLC-Inhalts Die Stadt, die niemals schläft. Die Standard-PS4 kommt ebenfalls mit einer 1-TB-Platte im Gepäck, auch hier liegen sowohl Spiel als auch DLC-Code bei. Preise für die Bundles hat Sony noch nicht genannt. Fans des Comichelden, die noch keine PlayStation 4 besitzen, sollten jedoch einen guten Deal bekommen. Wer sich für das Paket mit einer PS4 Pro entscheidet, kann - einen entsprechenden 4K-Fernseher vorausgesetzt – das Spiel in 2160p und mit mehr Details genießen. Doch auch ohne 4K-TV sorgt die PS4 Pro auf Full-HD-Fernsehgeräten dank Supersampling für ein schärferes Bild. Wer zusätzlich die VR-Brille PSVR nutzt, profitiert auch hier durch die PS4 Pro von schärferer Grafik.

PS4-Controller am PC nutzen