Spider-Man im Bundle mit PS4 Pro für 395 Euro

Anlässlich der Veröffentlichung von Spider-Man schnürt Sony ein attraktives Konsolen-Bundle mit der PS4 Pro.

Vergrößern Die PS4 Pro im Bundle mit Spider-Man für 395 Euro. © Sony

Wer mit dem Kauf einer PlayStation 4 Pro und dem PlayStation-Exklusivtitel Spider-Man liebäugelt, wird in dieser Woche unter anderem bei Media Markt fündig. Sony hat anlässlich der Veröffentlichung des neuesten Superhelden-Abenteuers ein attraktives Konsolen-Bundle geschnürt. Zum Preis von 395 Euro bekommen Käufer Marvel‘s Spider-Man für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 4 Pro in der Farbe Schwarz mit einem Terabyte Festplattenspeicher und einem Dualshock-Controller.

Im Vergleich zum Einzelkauf von Spiel und Konsole sparen Käufer mit dem Bundle 70 Euro. Die PlayStation 4 Pro kostet einzeln bei Media Markt aktuell 399 Euro und Spider-Man schlägt zum morgigen Release in der Standard-Edition mit 64,99 Euro zu Buche.

Marvel‘s Spider-Man erscheint exklusiv für Sonys PlayStation 4. Spieler schlüpfen hier in die Rolle eines erfahrenen Peter Parker, der bereits seit neun Jahren in der Rolle des Spinnenmannes die Straßen von New York sicherer macht. In der offenen Spielwelt von Entwickler Insomniac Games gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus dem Marvel-Universum sowie actionreiche Kämpfe in den Häuserschluchten.

PS Plus: Die Gratis-Spiele im September

PS4-Controller am PC nutzen