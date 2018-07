Speedport Pro: Neuer Hybrid-Router der Telekom

Laut verschiedenen Quellen können sich Kunden der Telekom demnächst wohl auf einen neuen Speedport-Router freuen.

Vergrößern Der Telekom-Router Speedport Pro 1.0 © Telekom

Laut einem Bericht von Maxwireless.de hat die Telekom wohl einen neuen Router in der Pipeline. Dieser ist noch nicht erhältlich, hat jedoch schon einige Awards abräumen können. Neben dem German Design Award wurde er auch mit dem German Innovation Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet. Der neue Router, Speedport Pro 1.0, kommt Telekom-untypisch im schicken Mattschwarz und in Quaderform daher.

Aus dem Forum Onlinekosten.de ist zu entnehmen , dass es sich beim Hersteller des Routers um das französische Technik-Unternehmen Sagem handelt. Entwickelt wurde der Router jedoch von der Telekom selbst. Der neue Speedport soll unter anderem die LTE-Frequenz 1500 MHz (Band 32), Super Vectoring mit 250 Mbit/s und eine DECT-Basisstation für schnurlose IP-Telefonie bereits integriert bieten.

Beim German Design Award wurde zudem erklärt, dass der Router den Telekom-Tarif Magenta Zuhause Giga unterstützt. So wird der Router die 1 GBit/s, die Kunden per FTTH (Glasfaser) erhalten, unterstützen können. Magenta Zuhause Giga kostet 119,95 Euro im Monat und bietet eine Upload-Geschwindigkeit bis zu 500 MBit/s. Im Tarif enthalten sind auch neben dem IP-TV Angebot Entertain TV Plus eine Telefonie-Flatrate in das deutsche Festnetz und in die deutschen Mobilfunknetze. Neben der erhöhten Ausfallsicherheit, die durch die Bündelung von LTE und VDSL geboten wird, soll der Router auch in der Lage sein mehrere Ultra-HD-Streams gleichzeitig bewältigen zu können.

Der neue Speedport-Router soll noch dieses Jahr in den Vertrieb gelangen. Vorgestellt wird der Speedport Pro 1.0 wohl auf der diesjährigen IFA Ende August. Die Telekom hatte in der Vergangenheit die Messe schon des Öfteren für die Präsentation neuer Produkten genutzt.